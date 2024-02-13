ЕР объявила о старте зимнего этапа марафона «Сила России»

Председатель организационного комитета спортивного марафона Александр Карелин заявил, что в рамках зимних мероприятий «Силы России» пройдет неделя лыжного спорта, спорта на коньках, намечаются тренировки и встречи на инклюзивных и семейных площадках, а также многое другое. Летом возможность пообщаться со знаменитыми спортсменами появилась у 200 тысяч участников марафона, которые уже выбрали для себя подходящие виды спорта. Александр Карелин уверен: с зимними видами спорта все будет обстоять так же.