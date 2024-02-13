ЕР объявила о старте зимнего этапа марафона «Сила России»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:31
Об этом говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе открытия марафона в Ханты-Мансийске.
«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа», — сообщил Турчак. Он также предположил, что «Сила России» теперь будет проходить регулярно. Об этом сообщает mkset.ru.
Андрей Турчак напомнил: с некоторых пор развитие спорта занимает особое место в государственной политике РФ. В частности, по инициативе президента Владимира Путина государство активнейшим образом поддерживает как массовый спорт, так и спорт высших достижений. В рамках федеральных программ планируется открытие новых дворцов спорта, спортивных секций. «Единой Россией» для граждан подготовлен партийный проект «Zа самбо», открыты «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе региональных штабов общественной поддержки. Совместно с правительством партия приступила к выполнению программы развития спорта и начала открывать спортивные объекты.
Председатель организационного комитета спортивного марафона Александр Карелин заявил, что в рамках зимних мероприятий «Силы России» пройдет неделя лыжного спорта, спорта на коньках, намечаются тренировки и встречи на инклюзивных и семейных площадках, а также многое другое. Летом возможность пообщаться со знаменитыми спортсменами появилась у 200 тысяч участников марафона, которые уже выбрали для себя подходящие виды спорта. Александр Карелин уверен: с зимними видами спорта все будет обстоять так же.
По информации сайта партии ER.RU, с 23 по 25 февраля под эгидой «Единой России» стартуют лыжные выходные и с ними долгожданный фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля можно будет посетить события недели спорта на коньках, с 4 марта пройдут мероприятия недели женского здоровья, а с 11 марта всех приглашают на семейную спортивную Масленицу.
Спортивные мероприятия развернулись во множестве регионов. В Ленинградской области при содействии «Единой России» организовали открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР прошла тренировка по самбо для детей разного возраста. В ЛНР состоялась массовая «Зарядка с чемпионом».
«Марафон „Сила России“ расширился, теперь он включает и зимние виды спорта. Омская область, как один из самых спортивных регионов нашей страны, разумеется, не осталась в стороне. К началу марафона в регионе открылось более 20 площадок, на которых пройдет не менее 40 спортивных мероприятий. Мы охватили не только Омск, но и районы области.
Отмечу, что перечень площадок еще будет расширяться. К участию в марафоне будем активно привлекать студенческую молодежь, а также известных спортсменов, профессиональных тренеров, способных разжечь интерес к занятиям физической культурой и спортом», — сообщил губернатор Омской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Виталий Хоценко.