50 объектов и 273 машины. Бригады УДХБ начали убирать город по новой схеме

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Об изменениях в графике работы бригад УДХБ рассказали в городской администрации. Теперь машины чистят улицы преимущественно днем, в то время как раньше основная часть работ проводилась в темное время суток. Исключения составляют лишь часы-пик.
По мнению мэрии, такое решение позволит убирать снег с большей территории и уделять особое внимание второстепенным дорогам, так как днем они меньше загружены.
Сегодня, 13 февраля, омские магистрали и тротуары очищали 273 машины, ручной уборкой занимались 225 человек. Всего работы проводились на 50 объектах, среди них межквартальные проезды на улицах Макохи, Белова, Володарского, Серова и других.