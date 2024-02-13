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Бригады УДХБ начали убирать город по новой схеме

50 объектов и 273 машины. Бригады УДХБ начали убирать город по новой схеме

13 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI

Бригады УДХБ начали убирать город по новой схеме

Теперь дорожники выполняют основную работу днем, в то время как раньше большая часть уборки происходила в темное время суток.

Об изменениях в графике работы бригад УДХБ рассказали в городской администрации. Теперь машины чистят улицы преимущественно днем, в то время как раньше основная часть работ проводилась в темное время суток. Исключения составляют лишь часы-пик.

По мнению мэрии, такое решение позволит убирать снег с большей территории и уделять особое внимание второстепенным дорогам, так как днем они меньше загружены.

Сегодня, 13 февраля, омские магистрали и тротуары очищали 273 машины, ручной уборкой занимались 225 человек. Всего работы проводились на 50 объектах, среди них межквартальные проезды на улицах Макохи, Белова, Володарского, Серова и других.

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#Снег#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#УДХБ#Вывоз снега#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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