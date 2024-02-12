За 10 лет в Омске сравняли с землей 401 аварийный дом. Какие планы у ДГХ на 2024 год

Сносить дом на улице Новостройка, 12 будут по договору на безвозмездной основе. По такому же принципу хотят избавиться от частных аварийных домов на 1-й Рыбачьей, 43; 1-й Северной/Орджоникидзе, 58/94 и 6-й Путевой, 151. В настоящий момент ищут подрядчиков, согласных заключить договор. Помимо этого, не исключен снос в этом году еще 7 домов, которые департамент жилищной политики в прошлом году передал в ДГХ. Но пока по ним еще не началось никакой работы.