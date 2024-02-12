За 10 лет в Омске сравняли с землей 401 аварийный дом. Какие планы у ДГХ на 2024 год

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:47
В Омске продолжается работа по сносу аварийных домов. Предварительный список сформирован уже и на 2024 год. Все эти здания, расположенные в разных частях города, отслужили свое и стали абсолютно непригодными для проживания. В материале Города55 — рассказываем об уже проделанной работе, домах, которые собираются снести в этом году, и обстоятельствах, мешающих этому процессу.
В Омске больше 250 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В разрушающихся домах продолжают проживать тысячи человек, правда, иногда это происходит и по воле самих жителей. Недавний пример того — пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов, 81. Жильцы отказывались переезжать в квартиры маневренного фонда города. После отключения дома от всех коммуникаций, введения режима ЧС и длительных уговоров 20 января 2024 года аварийный дом покинула последняя семья.
После полного расселения и при наличии соответствующего финансирования опустевшие многоквартирные и индивидуальные жилые дома начинают сносить. В Омске с 2013-го по 2023 год силами «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» и с привлечением подрядных организаций снесли 401 дом, из них 399 — были многоквартирными.
В прошлом году в Омске избавлялись только от многоквартирных аварийных домов.
«В связи с тем, что изменения в Положение о сносе ИЖС внесены 15 февраля 2023 года денежные средства на мероприятия, связанные со сносом ИЖС, на 2023 год в рамках муниципального задания „Управлению дорожного хозяйства и благоустройства“ не выделялись», — пояснили Городу55 в департаменте городского хозяйства.
За 2023 год в городе успели снести, а после этого вывезти строительный мусор и выполнить планировку территорий 24 многоквартирных домов. Аварийными они были признаны в основном в 2012–2014 годах. Исключением являются двухэтажки на Желиховского, 2 (пополнила список аварийного жилья в 2015 году) и в поселке Волжский, 2 (дом был аварийным с 2010 года).
На снос аварийных и расселенных многоквартирных домов, как рассказали Городу55 в департаменте городского хозяйства, потратили 26,132 млн рублей: больше всего в 2021-м — 15,92 млн рублей. В 2020 и 2022 годах траты из бюджета Омска были сравнительно небольшими — 1,91 и 2,66 млн рублей соответственно. А в прошлом году снос аварийных домов обошелся в 5,61 млн.
В рабочем реестре «Мероприятия, завершение которых запланировано в 2024 году» числится 38 аварийных домов, из них 28 — многоквартирные, а 10 — частные. Многоквартирные дома были расселены в прошлом году. Однако в планах городской администрации в 2024-м выполнить снос 14 многоквартирных домов.
«Потребность в денежных средствах на выполнение работ по сносу составляет более 25 млн рублей. В 2024 году на выполнение работ по сносу бюджетом города Омска предусмотрены средства в размере 6,8 млн рублей», — озвучили Городу55 в департаменте.
Адресный список домов, по информации администрации, еще уточняется. При этом с тремя домами, включенных в реестр, возник ряд сложностей. Так, временно приостановлена организация работ по сносу двухэтажного дома на 6-й Западной, 1/1 из-за того, что он имеет общую торцевую стену с другим нерасселенным домом. На 6-й Западной, кстати, все многоквартирные дома относятся к аварийным.
Еще два строения — на Гусарова, 4 и Булатова, 104 — в мае 2023 года признали объектами культурного наследия муниципального значения, а значит их снос запрещен законом. Оба дома построены в начале 20 века, а аварийными их признали в 2017 и 2019 годах соответственно.
Также в департаменте городского хозяйства уточнили, что в 2024-м продолжатся работы, начатые в прошлом году. По 11 домам уже готовы сметы на выполнение работ по разработке проектов для организации работ по сносу.
Сносить дом на улице Новостройка, 12 будут по договору на безвозмездной основе. По такому же принципу хотят избавиться от частных аварийных домов на 1-й Рыбачьей, 43; 1-й Северной/Орджоникидзе, 58/94 и 6-й Путевой, 151. В настоящий момент ищут подрядчиков, согласных заключить договор. Помимо этого, не исключен снос в этом году еще 7 домов, которые департамент жилищной политики в прошлом году передал в ДГХ. Но пока по ним еще не началось никакой работы.
За работу по вовлечению изъятых земельных участков в оборот после сноса ветхих и аварийных домов отвечает департамент архитектуры. Освободившуюся землю продают с аукциона под застройку, отдают под комплексное развитие территорий и предоставляют гражданам для индивидуального жилищного строительства. Все зависит от площади и состояния участка.
Например, в микрорайоне Большие поля на пустующем после сноса авариек участке построили детский сад, на 6-й Станционной — возводят многоквартирный дом, куда как раз должны переселиться омичи из аварийного жилфонда. Из-за проблем на объекте поменялся подрядчик, а сама стройка затянулась.
Территорию площадью 12471 кв. м в районе 33-й Северной почти на 9 лет в аренду получила компания Олега Золотова — «Завод строительных конструкций №1». Здесь появится многоэтажный дом, проект строительства одобрили еще летом прошлого года.
Для реализации проектов КРТ, как недавно рассказывал Город55, готовы отдать пустующие 127 га. Речь идет о территориях по улицам Мельничная (южный и северный массивы) и Грибоедова; по улицам 1-я Майкопская — 6-я Станционная, Воровского — 2-я Тепловозная в Ленинском округе, улице 33-я Северная в Центральном округе; в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных зорь.
Но есть и неликвидные локации, которые слишком малы для строительства. По словам и. о. директора депархитектуры Татьяны Фроловой, в Омске таких земель насчитывается 24. На последнем комитете по экономическому развитию в Омском горсовете предложили использовать участки под скверы, парковки, детские и спортивные площадки.