В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Ранее сразу в нескольких омских СМИ сообщили, что Евгений Старокожев был назначен новым руководителем Главного управления лесного хозяйства Омской области. Однако в пресс-службе ГУЛХ эту информацию не подтвердили.
«Внесено изменение в ЕГРЮЛ по первому заместителю, и он теперь является вторым лицом, который может действовать без доверенности от лица ГУЛХ (помимо начальника). Это необходимо, чтобы ГУЛХ в полной мере могло осуществлять свои полномочия, в частности проводить аукционы на предоставление лесных участков по договорам аренды: для юридических лиц и предпринимателей», — объяснили в пресс-службе.
Сейчас первый замначальника вправе подписывать все необходимые документы для проведения указанных аукционов.
Напомним, что на протяжении 10 лет этот пост занимал Сергей Максимов, а в 2023 году покинул его по собственному желанию.