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Published Сегодня, 02:51

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Updated Сегодня, 03:13

иллюстрация

В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя

12 февраля 2024, 02:51
Фото: Город55
иллюстрация
В ведомстве пояснили полномочия Евгения Старокожева.

Ранее сразу в нескольких омских СМИ сообщили, что Евгений Старокожев был назначен новым руководителем Главного управления лесного хозяйства Омской области. Однако в пресс-службе ГУЛХ эту информацию не подтвердили.

«Внесено изменение в ЕГРЮЛ по первому заместителю, и он теперь является вторым лицом, который может действовать без доверенности от лица ГУЛХ (помимо начальника). Это необходимо, чтобы ГУЛХ в полной мере могло осуществлять свои полномочия, в частности проводить аукционы на предоставление лесных участков по договорам аренды: для юридических лиц и предпринимателей», — объяснили в пресс-службе.

Сейчас первый замначальника вправе подписывать все необходимые документы для проведения указанных аукционов.

Напомним, что на протяжении 10 лет этот пост занимал Сергей Максимов, а в 2023 году покинул его по собственному желанию.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Егрюл#Сергей Максимов#Главное управление лесного хозяйства
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