Удары в голову и не только. В Омске мужчина до смерти избил молодую возлюбленную

Известно, что ранее 33-летний мужчина уже был судим. В тот злополучный вечер он вместе с избранницей употреблял спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Он, разумеется, оказался сильнее, но решать вопросы с помощью слов отказался.