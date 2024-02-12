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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

иллюстрация

Удары в голову и не только. В Омске мужчина до смерти избил молодую возлюбленную

12 февраля 2024, 07:40
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске мужчина до смерти избил молодую возлюбленную

Подозреваемого задержали, как оказалось, он в состоянии опьянения напал на даму сердца.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали об убийстве 29-летней девушки в Омске. Ее тело обнаружили на территории СНТ «Авангард» вчера, 11 февраля.

На место происшествия выезжала по вызову скорая помощь. Медики увидели, что на трупе были признаки насильственной смерти. Оперативники вскоре нашли подозреваемого, выдвинув версию, что сожитель омички может быть причастен к ее смерти.

Известно, что ранее 33-летний мужчина уже был судим. В тот злополучный вечер он вместе с избранницей употреблял спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Он, разумеется, оказался сильнее, но решать вопросы с помощью слов отказался.

Как считает следствие, он жестоко избил возлюбленную, от чего та скончалась на месте. Врачей мужчина вызвал сам, но было уже поздно. Они констатировали смерть девушки и отправили сообщение об инциденте правоохранителям.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство). Следствие хочет отправить мужчину под стражу на время расследования.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Алкоголь#Новости#Убийство жены#Алина Ясинская
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