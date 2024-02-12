Удары в голову и не только. В Омске мужчина до смерти избил молодую возлюбленную

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В СУ СК РФ по Омской области рассказали об убийстве 29-летней девушки в Омске. Ее тело обнаружили на территории СНТ «Авангард» вчера, 11 февраля.
На место происшествия выезжала по вызову скорая помощь. Медики увидели, что на трупе были признаки насильственной смерти. Оперативники вскоре нашли подозреваемого, выдвинув версию, что сожитель омички может быть причастен к ее смерти.
Известно, что ранее 33-летний мужчина уже был судим. В тот злополучный вечер он вместе с избранницей употреблял спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Он, разумеется, оказался сильнее, но решать вопросы с помощью слов отказался.
Как считает следствие, он жестоко избил возлюбленную, от чего та скончалась на месте. Врачей мужчина вызвал сам, но было уже поздно. Они констатировали смерть девушки и отправили сообщение об инциденте правоохранителям.
Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ, убийство). Следствие хочет отправить мужчину под стражу на время расследования.