Прокурор Попов признал, что инвестпрограмма по омским теплосетям не выполняется

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Прокурор города Омска Павел Попов подготовил годовой отчет о своей работе, который на днях будет представлен городскому Совету. Копия документа есть в распоряжении Города 55. Из текста следует, в частности, что в Омске продолжают ветшать тепловые сети.
Так, протяженность коммуникаций, эксплуатируемых АО «Омск РТС» и нуждающихся в ремонте, составляет на начало 2024 года 87,62 км, а запланирован ремонт всего 3 071 метра. Заменить из-за превышения 30-летнего срока эксплуатации нужно 109,38 км теплосетей, но будет заменено только 697 метров.
— При этом ремонтные работы тепловых сетей в рамках инвестиционной программы в сфере теплоснабжения не выполняются, — констатирует автор доклада.
«Тепловой компании» теоретически нужно заменить 598,4 км коммуникаций, а отремонтировать — 643,2 км. Однако работы таких масштабов заведомо невыполнимы. В целом ТК нужно для ежегодного ремонта теплосетей примерно 800 млн рублей, но взять эти деньги негде, а их включение в тариф приведет к существенному росту цен для потребителей.
— Таким образом, — говорится в докладе, — в целях решения полной замены ветхих сетей на территории г. Омска требуются дополнительные источники финансирования, в том числе из федерального и областного бюджета.
Напомним: в январе текущего года стало известно, что в Омске и области на год заморожена программа модернизации коммунальных систем. В пресс-службе губернатора Городу55 тогда рассказали, что скоро будет разработан «новый механизм, более эффективный для региона».