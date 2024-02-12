Прокурор Попов признал, что инвестпрограмма по омским теплосетям не выполняется

«Тепловой компании» теоретически нужно заменить 598,4 км коммуникаций, а отремонтировать — 643,2 км. Однако работы таких масштабов заведомо невыполнимы. В целом ТК нужно для ежегодного ремонта теплосетей примерно 800 млн рублей, но взять эти деньги негде, а их включение в тариф приведет к существенному росту цен для потребителей.