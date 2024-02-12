Прокуратура снова выразила «особую обеспокоенность» из-за долгов «Тепловой компании»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Прокурор Омска Павел Попов обратил внимание на непростую ситуацию, в которой оказалась «Тепловая компания». В своем отчете, подготовленном для Омского городского Совета, он пишет о громадных долгах предприятия.
— Особую обеспокоенность, — говорит Попов, — вызывает просроченная кредиторская задолженность МП г. Омска «Тепловая компания» по исполненным субъектами предпринимательской деятельности контрактам, которая составляет более 1 020 502 393,04 рублей перед 396 субъектами предпринимательской деятельности с 2015 года по настоящее время.
Таким образом, просрочка по некоторым долгам может доходить до 9 лет. Интересно, что практически ту же формулировку Попов использовал в своем предыдущем отчете, подготовленном год назад. Отличия в том, что прежде говорилось о долгах, составляющих «более 1 млрд», а кредиторов было не 396, а 380. Таким образом, ситуация, насколько можно судить, за прошедший год не улучшилась.
Город55 не раз писал о трудном положении «Тепловой». Регулярно появляются новости о том, что очередной кредитор компании решил добиваться ее банкротства. В 2023 году ТК была преобразована из муниципального предприятия в акционерное общество, но к каким-то заметным изменениям это не привело.