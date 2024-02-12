Прокуратура снова выразила «особую обеспокоенность» из-за долгов «Тепловой компании»

Таким образом, просрочка по некоторым долгам может доходить до 9 лет. Интересно, что практически ту же формулировку Попов использовал в своем предыдущем отчете, подготовленном год назад. Отличия в том, что прежде говорилось о долгах, составляющих «более 1 млрд», а кредиторов было не 396, а 380. Таким образом, ситуация, насколько можно судить, за прошедший год не улучшилась.