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Published Сегодня, 10:38

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Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами

12 февраля 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
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Омич рассказал о причинах массовой драки между студентами юридического колледжа

Драка в сквере Свято-Никольского Казачьего собора завершилась только когда в нее вмешался преподаватель Омского юридического колледжа.

Около недели назад, 6 февраля, в центре Омска, в сквере Свято-Никольского Казачьего собора, днем произошла массовая драка между студентами первого и второго курса юридического колледжа. В полиции, как ранее сообщал Город55, организовали проверку по обращениям родителей двоих учащихся образовательного учреждения.

Один из студентов поделился с Городом55 подробностями событий того дня, а также рассказал, действительно ли учащихся принуждают теперь отчислиться из колледжа.

«Был обычный день. Мы встретились с друзьями, как всегда заранее поговорить, провести время и встретить девушку друга. Мы всегда вчетвером проводим время: я, Иван, Егор и Кирилл (все имена здесь и далее изменены — прим. Ред.). Когда у девушки Егора закончились пары, мы подошли к колледжу», — отметил собеседник Города55 Кирилл.

Затем, по словам студента, они попросили позвать на разговор Тимура, который обижал девушку Егора. Тимур постоянно унижал Веронику, говорил непристойности и даже предлагал ей интим.

Тимур и Егор (парень обиженной девушки) должны были поговорить наедине, но почему-то с Егором на разговор пошли все трое первокурсников.

«Увидев это, мы решили идти следом», — объяснил студент.

Дальнейшие события, по словам одной из сторон конфликта, развивались стремительно. Через несколько секунд Тимур развернулся и нанес по второкурснику первый удар. Кирилл оттолкнул Тимура от своего друга.

«Так получилось, что я его повалил. Я на него сел и пытался захватить руки. Бил в ответ размашисто. Не видел, куда бил, но получилось, что попал. В этот момент друг Тимура достал нож, подошел ко мне сзади и подставил нож к горлу. Он угрожал, что убьет меня и резанет», — рассказал Кирилл.
Скриншот видео с дракой, распространившегося по соцсетямСкриншот видео с дракой, распространившегося по соцсетям
Скриншот видео с дракой, распространившегося по соцсетям
Фото: УМВД России по Омской области

Затем начали избивать уже Кирилла: Тимур сидел сверху и наносил удары, еще один студент «добивал» ногами по голове, а третий первокурсник с ножом встал на охрану, никого не подпуская к месту драки.

Все продолжалось, пока к студентам не подбежал их преподаватель: собеседник Города55 отказался называть его имя. Второкурсников отвели в колледж на разговор, чтобы они объяснили, что случилось. Беседа, по словам студента, прошла отлично.

Добавим, что ранее в СМИ появилась информация, что администрация юридического колледжа, которая, кстати, никак не комментирует случившуюся драку, предлагает студентам-второкурсникам добровольно забрать документы. Утверждалось, что если это не произойдет добровольно, учащихся отчислят по итогам предстоящей сессии. Однако собеседник Города55 полностью опроверг это.

«То, что кого-то заставляют отчислиться, это неправда», — подчеркнул студент.

В пресс-службе минобразования Омской области отметили, что так как образовательное учреждение частное, решение об отчислении из-за драки принимает именно учредитель.

«Что касается наших учреждений среднего профессионального образования, то точно из-за такого случая никто никого не стал бы отчислять. Надо разбираться. В любом случае, это вопрос профилактики и воспитательной работы», — прокомментировали в министерстве.

Тем временем проверка, которую проводит полиция после заявлений, написанных родителями пострадавших студентов, продолжается. Студенты должны пройти судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных повреждений. Помимо этого, со студентами, педсоставом и родителями проведут профилактические мероприятия.

По последней информации пресс-службы УМВД России по Омской области, данные судебно-медицинской экспертизы пока так и не были получены.

Обратились родители. Конфликт студентов омского колледжа закончился дракой
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