Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Около недели назад, 6 февраля, в центре Омска, в сквере Свято-Никольского Казачьего собора, днем произошла массовая драка между студентами первого и второго курса юридического колледжа. В полиции, как ранее сообщал Город55, организовали проверку по обращениям родителей двоих учащихся образовательного учреждения.
Один из студентов поделился с Городом55 подробностями событий того дня, а также рассказал, действительно ли учащихся принуждают теперь отчислиться из колледжа.
«Был обычный день. Мы встретились с друзьями, как всегда заранее поговорить, провести время и встретить девушку друга. Мы всегда вчетвером проводим время: я, Иван, Егор и Кирилл (все имена здесь и далее изменены — прим. Ред.). Когда у девушки Егора закончились пары, мы подошли к колледжу», — отметил собеседник Города55 Кирилл.
Затем, по словам студента, они попросили позвать на разговор Тимура, который обижал девушку Егора. Тимур постоянно унижал Веронику, говорил непристойности и даже предлагал ей интим.
Тимур и Егор (парень обиженной девушки) должны были поговорить наедине, но почему-то с Егором на разговор пошли все трое первокурсников.
«Увидев это, мы решили идти следом», — объяснил студент.
Дальнейшие события, по словам одной из сторон конфликта, развивались стремительно. Через несколько секунд Тимур развернулся и нанес по второкурснику первый удар. Кирилл оттолкнул Тимура от своего друга.
«Так получилось, что я его повалил. Я на него сел и пытался захватить руки. Бил в ответ размашисто. Не видел, куда бил, но получилось, что попал. В этот момент друг Тимура достал нож, подошел ко мне сзади и подставил нож к горлу. Он угрожал, что убьет меня и резанет», — рассказал Кирилл.
Затем начали избивать уже Кирилла: Тимур сидел сверху и наносил удары, еще один студент «добивал» ногами по голове, а третий первокурсник с ножом встал на охрану, никого не подпуская к месту драки.
Все продолжалось, пока к студентам не подбежал их преподаватель: собеседник Города55 отказался называть его имя. Второкурсников отвели в колледж на разговор, чтобы они объяснили, что случилось. Беседа, по словам студента, прошла отлично.
Добавим, что ранее в СМИ появилась информация, что администрация юридического колледжа, которая, кстати, никак не комментирует случившуюся драку, предлагает студентам-второкурсникам добровольно забрать документы. Утверждалось, что если это не произойдет добровольно, учащихся отчислят по итогам предстоящей сессии. Однако собеседник Города55 полностью опроверг это.
«То, что кого-то заставляют отчислиться, это неправда», — подчеркнул студент.
В пресс-службе минобразования Омской области отметили, что так как образовательное учреждение частное, решение об отчислении из-за драки принимает именно учредитель.
«Что касается наших учреждений среднего профессионального образования, то точно из-за такого случая никто никого не стал бы отчислять. Надо разбираться. В любом случае, это вопрос профилактики и воспитательной работы», — прокомментировали в министерстве.
Тем временем проверка, которую проводит полиция после заявлений, написанных родителями пострадавших студентов, продолжается. Студенты должны пройти судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных повреждений. Помимо этого, со студентами, педсоставом и родителями проведут профилактические мероприятия.
По последней информации пресс-службы УМВД России по Омской области, данные судебно-медицинской экспертизы пока так и не были получены.