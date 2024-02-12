Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний

«Строй-Индустрия» специализируется на «подготовке к продаже собственного недвижимого имущества». Компания зарегистрирована в городе Ялуторовск в Тюменской области, но ее единственный учредитель — омич Александр Некипелов. Этот бизнесмен владеет еще несколькими компаниями в Ялуторовске, а также ООО «Сибирский строитель», прописанным в Тюмени. В Омске зарегистрированы фирмы «Руслайн» и «Глобус», в которых Некипелов является единственным учредителем.