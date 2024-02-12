Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний

Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний

12 февраля 2024, 06:16
Фото: 1MI

Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний

Место Виктора Люца занял Дмитрий Ковылов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» сменилось руководство. До недавнего времени должность директора занимал Виктор Люц, но теперь его сменил Дмитрий Ковылов.

«Строй-Индустрия» специализируется на «подготовке к продаже собственного недвижимого имущества». Компания зарегистрирована в городе Ялуторовск в Тюменской области, но ее единственный учредитель — омич Александр Некипелов. Этот бизнесмен владеет еще несколькими компаниями в Ялуторовске, а также ООО «Сибирский строитель», прописанным в Тюмени. В Омске зарегистрированы фирмы «Руслайн» и «Глобус», в которых Некипелов является единственным учредителем.

Напомним: именно «Сибирский строитель» Некипелова построил две многоэтажки на 3-й Енисейской (одно из зданий в 2023 году попало в новости из-за провалившейся парковки). Эта же фирма получила участок на 1-й Енисейской под еще одну высотку.

Омский бизнесмен Александр Некипелов получил право собирать деньги с дольщиков
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Александр Некипелов
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Будьте готовы. В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд
Сегодня, 06:27
За 10 лет в Омске сравняли с землей 401 аварийный дом. Какие планы у ДГХ на 2024 год
Сегодня, 04:44
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25
В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя
Сегодня, 02:51