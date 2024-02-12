Омский бизнесмен Александр Некипелов сменил директора в одной из своих компаний

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В обществе с ограниченной ответственностью «Строй-Индустрия» сменилось руководство. До недавнего времени должность директора занимал Виктор Люц, но теперь его сменил Дмитрий Ковылов.
«Строй-Индустрия» специализируется на «подготовке к продаже собственного недвижимого имущества». Компания зарегистрирована в городе Ялуторовск в Тюменской области, но ее единственный учредитель — омич Александр Некипелов. Этот бизнесмен владеет еще несколькими компаниями в Ялуторовске, а также ООО «Сибирский строитель», прописанным в Тюмени. В Омске зарегистрированы фирмы «Руслайн» и «Глобус», в которых Некипелов является единственным учредителем.
Напомним: именно «Сибирский строитель» Некипелова построил две многоэтажки на 3-й Енисейской (одно из зданий в 2023 году попало в новости из-за провалившейся парковки). Эта же фирма получила участок на 1-й Енисейской под еще одну высотку.