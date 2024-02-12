Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО

Напомним, что имя Владимира Нетеса несколько лет назад фигурировало в уголовном деле. В 2019 году он задушил своего 6-летнего пасынка за неправильную осанку, когда тот выполнял домашнюю работу. Мужчина схватил ребенка своей сожительницы за ворот рубашки и держал над полом, а потом бросил на диван, после чего школьник задохнулся.