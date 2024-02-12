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Иллюстрация

Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО

12 февраля 2024, 09:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич, задушивший пасынка за неправильную осанку, погиб на СВО

Несколько лет назад суд приговорил его к 12 годам тюрьмы, однако, не отсидев и половины срока, мужчина стал участником спецоперации.

Стало известно, что житель Большереченского района Владимир Нетеса погиб в зоне СВО 28 апреля прошлого года. Об этом сообщила его сестра Тата Нетеса в группе ЧВК в соцсети.

Напомним, что имя Владимира Нетеса несколько лет назад фигурировало в уголовном деле. В 2019 году он задушил своего 6-летнего пасынка за неправильную осанку, когда тот выполнял домашнюю работу. Мужчина схватил ребенка своей сожительницы за ворот рубашки и держал над полом, а потом бросил на диван, после чего школьник задохнулся.

Суд приговорил Владимира Нетеса к 12 годам лишения свободы. Виновный пытался оспорить приговор, утверждая, что не хотел убивать ребенка, ну суд был непреклонен. Однако Нетеса не отсидел даже половины срока, так как ушел добровольцем на СВО.

Омич, задушивший пасынка за неровную осанку, не смог обжаловать приговор
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