Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Стало известно, что житель Большереченского района Владимир Нетеса погиб в зоне СВО 28 апреля прошлого года. Об этом сообщила его сестра Тата Нетеса в группе ЧВК в соцсети.
Напомним, что имя Владимира Нетеса несколько лет назад фигурировало в уголовном деле. В 2019 году он задушил своего 6-летнего пасынка за неправильную осанку, когда тот выполнял домашнюю работу. Мужчина схватил ребенка своей сожительницы за ворот рубашки и держал над полом, а потом бросил на диван, после чего школьник задохнулся.
Суд приговорил Владимира Нетеса к 12 годам лишения свободы. Виновный пытался оспорить приговор, утверждая, что не хотел убивать ребенка, ну суд был непреклонен. Однако Нетеса не отсидел даже половины срока, так как ушел добровольцем на СВО.