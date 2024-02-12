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Омские росгвардейцы помогли мужчине, у которого случился приступ эпилепсии

Лежал у обочины. Омские росгвардейцы помогли мужчине с приступом эпилепсии

12 февраля 2024, 13:00
Фото: пресс-служба Росгвардии Омской области

Омские росгвардейцы помогли мужчине, у которого случился приступ эпилепсии

Мужчина лежал без сознания, правоохранители оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

В пресс-службе Росгвардии Омской области рассказали о спасении мужчины в Черлакском районе. Они патрулировали территорию вечером, как вдруг заметили лежащего без сознания человека.

Он лежал у обочины дороги, тело сводили судороги. Правоохранители Илья Лехмусар, Игорь Назаренко и Дмитрий Гордиенко оказали мужчине доврачебную помощь, чтобы избежать серьезных последствий приступа.

После этого они перенесли мужчину в патрульный авто и подождали, пока приедет скорая помощь. Медики госпитализировали 40-летнего пациента, а росгвардейцы вернулись на рабочий маршрут.

К слову, росгвардейцы неоднократно при патрулировании замечали тех, кому нужна была помощь. Так, осенним вечером в городке Нефтяников сотрудники вневедомственной охраны встретили 60-летнюю даму. Пожилая женщина заявила, что потеряла равновесие на остановке и упала, ей было плохо. Росгвардейцы увидели, что у омички оказалась травмирована голова.

Ночью на улице пожилой омичке понадобилась срочная помощь сотрудников Росгвардии
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Росгвардия#Медицина#Новости#Госпитализация#Алина Ясинская#Медицинская помощь#Эпилепсия
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