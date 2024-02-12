Лежал у обочины. Омские росгвардейцы помогли мужчине с приступом эпилепсии

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В пресс-службе Росгвардии Омской области рассказали о спасении мужчины в Черлакском районе. Они патрулировали территорию вечером, как вдруг заметили лежащего без сознания человека.
Он лежал у обочины дороги, тело сводили судороги. Правоохранители Илья Лехмусар, Игорь Назаренко и Дмитрий Гордиенко оказали мужчине доврачебную помощь, чтобы избежать серьезных последствий приступа.
После этого они перенесли мужчину в патрульный авто и подождали, пока приедет скорая помощь. Медики госпитализировали 40-летнего пациента, а росгвардейцы вернулись на рабочий маршрут.
К слову, росгвардейцы неоднократно при патрулировании замечали тех, кому нужна была помощь. Так, осенним вечером в городке Нефтяников сотрудники вневедомственной охраны встретили 60-летнюю даму. Пожилая женщина заявила, что потеряла равновесие на остановке и упала, ей было плохо. Росгвардейцы увидели, что у омички оказалась травмирована голова.