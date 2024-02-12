Лежал у обочины. Омские росгвардейцы помогли мужчине с приступом эпилепсии

К слову, росгвардейцы неоднократно при патрулировании замечали тех, кому нужна была помощь. Так, осенним вечером в городке Нефтяников сотрудники вневедомственной охраны встретили 60-летнюю даму. Пожилая женщина заявила, что потеряла равновесие на остановке и упала, ей было плохо. Росгвардейцы увидели, что у омички оказалась травмирована голова.