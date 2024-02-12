Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере

Установлено, что на протяжении трех лет, с мая 2016 по сентябрь 2019 года, виновный получал от директора подрядной организации крупные подкупы, сумма которых составила 3 851 647 рублей. За эти деньги инженер обеспечивал подрядчику содействие во время заключения договоров на выполнение работ в ТЦ, а также прием этих работ без препятствий.