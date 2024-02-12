Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Иллюстрация

Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере

12 февраля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омскому инженеру вынесли приговор за подкуп в крупном размере

Суд установил, что виновный на протяжении долгого времени получал от подрядчика взятки за содействие в заключении договоров и прием работ.

Приговор бывшему инженеру СТЦ «Мега» Белобородову Д. В. вынес Кировский районный суд. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Установлено, что на протяжении трех лет, с мая 2016 по сентябрь 2019 года, виновный получал от директора подрядной организации крупные подкупы, сумма которых составила 3 851 647 рублей. За эти деньги инженер обеспечивал подрядчику содействие во время заключения договоров на выполнение работ в ТЦ, а также прием этих работ без препятствий.

Полицейским о ситуации рассказал директор подрядной организации, так как подсудимый перестал выполнять условия договора. Бывший инженер так и не признал свою вину в преступлении.

С учетом всех доказательств суд признал Белобородова виновным в крупном подкупе, а также назначил штраф в размере 4 миллионов рублей и конфискацию прибыли от подкупа в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Омской области.

В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Уголовное дело#Приговор#Нарушение#Новости#Подкуп#Уголовное#МЕГА Омск#Нарушение закона#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
Сегодня, 10:38
Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:55
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Сегодня, 09:45