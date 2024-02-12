Инженеру омской «Меги» вынесли приговор за подкуп в крупном размере

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Приговор бывшему инженеру СТЦ «Мега» Белобородову Д. В. вынес Кировский районный суд. Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
Установлено, что на протяжении трех лет, с мая 2016 по сентябрь 2019 года, виновный получал от директора подрядной организации крупные подкупы, сумма которых составила 3 851 647 рублей. За эти деньги инженер обеспечивал подрядчику содействие во время заключения договоров на выполнение работ в ТЦ, а также прием этих работ без препятствий.
Полицейским о ситуации рассказал директор подрядной организации, так как подсудимый перестал выполнять условия договора. Бывший инженер так и не признал свою вину в преступлении.
С учетом всех доказательств суд признал Белобородова виновным в крупном подкупе, а также назначил штраф в размере 4 миллионов рублей и конфискацию прибыли от подкупа в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Омской области.