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Физическая активность помогает снизить артериальное давление

12 февраля 2024, 05:56
Исследование проведенное в Кентерберийском университете показало, что физическая активность оказывает положительное влияние на артериальное давление человека.

Ученые проанализировали 270 научных работ, которые были выполнены ранее и включали в себя данные о 16 тысячах людей. В результате этого анализа стало ясно, что любая физическая активность, например, занятия аэробикой, тренировки с использованием отягощений, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, способствуют борьбе с повышенным артериальным давлением, пишет ИА RuNews24.ru.

Эффект достигается благодаря уменьшению как верхнего (систолического), так и нижнего (диастолического) артериального давления. Об этом сообщается в журнале British Journal of Sports Medicine (bjsm).

Особенно эффективными для снижения артериального давления ученые назвали изометрические приседания у стены. Они способны уменьшить систолическое давление на 8,24 мм рт. ст. и диастолическое на 4,00 мм рт. ст.

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