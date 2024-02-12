Физическая активность помогает снизить артериальное давление

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Ученые проанализировали 270 научных работ, которые были выполнены ранее и включали в себя данные о 16 тысячах людей. В результате этого анализа стало ясно, что любая физическая активность, например, занятия аэробикой, тренировки с использованием отягощений, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, способствуют борьбе с повышенным артериальным давлением, пишет ИА RuNews24.ru.
Эффект достигается благодаря уменьшению как верхнего (систолического), так и нижнего (диастолического) артериального давления. Об этом сообщается в журнале British Journal of Sports Medicine (bjsm).
Особенно эффективными для снижения артериального давления ученые назвали изометрические приседания у стены. Они способны уменьшить систолическое давление на 8,24 мм рт. ст. и диастолическое на 4,00 мм рт. ст.