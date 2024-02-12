Физическая активность помогает снизить артериальное давление

Ученые проанализировали 270 научных работ, которые были выполнены ранее и включали в себя данные о 16 тысячах людей. В результате этого анализа стало ясно, что любая физическая активность, например, занятия аэробикой, тренировки с использованием отягощений, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, способствуют борьбе с повышенным артериальным давлением, пишет ИА RuNews24.ru.