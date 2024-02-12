Экс-директор «Зерна Сибири» купил омский супермаркет «Мосфуд»

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Омский предприниматель Николай Мостовой продал часть семейного бизнеса. Как рассказала Городу55 супруга бизнесмена Ольга Мостовая, покупателем стал Сергей Матиенко, бывший директор ЛК «Зерно Сибири», который сейчас является единственным учредителем ООО «Русмат-Экспорт» и владеет половиной уставного капитала ООО «Группа РМ-Инвест» (обе эти компании торгуют зерном).
В сделке фигурирует продуктовый супермаркет «Мосфуд». Мостовая уточнила, что соответствующая торговая марка осталась у прежнего владельца и «продолжит свое развитие в столице», а поэтому омский магазин получит новое название — «СОВА». Отметим, что 7 февраля Матиенко официально зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Гастроном Сова», специализация которого — «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».
Сумма сделки не разглашается. При этом объявление о продаже «Мосфуда», теперь уже снятое с публикации, с сентября 2022 года висело на «Авито», и в нем была указана цена — 3,5 млн рублей.
На данный момент Николай Мостовой является директором и единственным учредителем ООО «Мос Диджитал», которое специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. Ольга Мостовая владеет половиной уставного капитала компаний «Пейстри Инновейшен Групп» и «Превосходство вкуса». В первом случае ее компаньон — Наталья Лемешко, во втором — Елена Николаева.