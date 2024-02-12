Для омских школьников продлили прием заявок на турнир «Газпром нефти»

Во рамках турнира «Умножая таланты» школьники из разных регионов России будут соревноваться в решении практических инженерных и технических задач по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Победители и призеры турнира получат не только навыки решения бизнес-кейсов, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет, МИРЭА — Российский технологический университет и другие вузы.