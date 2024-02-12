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Для омских школьников продлили прием заявок на турнир «Газпром нефти»

Для омских школьников продлили прием заявок на турнир «Газпром нефти»

12 февраля 2024, 07:14
Фото: Римма Злацовская
Призеры и победители интеллектуального турнира «Умножая таланты» могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Прием заявок на интеллектуальный турнир для учеников 8-11 классов «Умножая таланты» продлен до 22 февраля. Регистрация открыта по ссылке: https://turnir2024.online/ После нее все участники смогут пройти специальное онлайн-обучение.

Во рамках турнира «Умножая таланты» школьники из разных регионов России будут соревноваться в решении практических инженерных и технических задач по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Победители и призеры турнира получат не только навыки решения бизнес-кейсов, но и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Среди них Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет, МИРЭА — Российский технологический университет и другие вузы.

Напомним, интеллектуальный турнир «Умножая таланты» состоится уже в девятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Региональный этап турнира проводит Омский НПЗ. Проект направлен на выявление талантливых школьников в области физики, химии, математики и информатики. Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей практической составляющей: в программу входят командные решения актуальных задач бизнеса, нетворкинг, лекции и семинары по развитию soft skills, которые особенно актуальны среди представителей технических специальностей.

#Общество#Омск#Омская область#Дети#Нефть
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