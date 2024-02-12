Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца

В итоге, предполагаемый Константин Веретено вступил в перепалку с росгвардейцами и ударил одного из них. Кадры происшествия попали на запись с камеры видеонаблюдения. Мы убрали звук в ролике, так как он изобилует ненормативной лексикой от нетрезвых участников конфликта.