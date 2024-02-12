Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Как стало известно Городу55 из собственных источников, в минувший четверг, 8 февраля, в ресторане «Гурман» на улице Ленина около 18 часов вечера произошла потасовка.
По данным источника, в заведении находился человек очень похожий на Константина Веретено, брата депутата Законодательного собрания Омской области Игоря Веретено, в сопровождении женщины и мужчины. Компания была пьяна и в какой-то момент между посетителями произошел конфликт. Сотрудники заведения вызвали Росгвардию. Гостям предложили покинуть ресторан, однако сделать они это отказались.
В итоге, предполагаемый Константин Веретено вступил в перепалку с росгвардейцами и ударил одного из них. Кадры происшествия попали на запись с камеры видеонаблюдения. Мы убрали звук в ролике, так как он изобилует ненормативной лексикой от нетрезвых участников конфликта.
В пресс-службе омской Росгвардии прокомментировали случившееся.
«По факту совершенного правонарушения в ресторане „Гурман“, подозреваемый мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. В присутствии правоохранителей никто не пострадал. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
По данным сервиса Rusprofile, Константин Веретено является руководителем в компании «БМС», которая занимается торговлей продуктами и напитками. Также он числится учредителем в фирме «Атлантика» (оказание бухгалтерских услуг) и «Продвижение» (аренда и управление недвижимостью). В обеих компаниях ему принадлежит по 50% доли. Соучредителем указан Григорий Мокосеев.
Константин Веретено является сыном российского политика и предпринимателя, основателя группы компаний «Оша» Александра Веретено, погибшего в 2002 году в результате несчастного случая.