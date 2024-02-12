Адвокат Матвеев: Суд может освободить Ефремова по УДО даже без согласия потерпевших

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Адвокат Тимур Матвеев рассказал KP.RU, что для этого необязательно учитывать мнение потерпевших, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров, его гражданская супруга оказалась не против освобождения актера из тюрьмы, хотя ее мнение не имеет большого значения, так как она не является признанным потерпевшим. Признавалась им именно мать Захарова, но она умерла несколько лет назад. Журналисты пытаются получить интервью с сыновьями жертвы, предлагая им щедрый гонорар за обсуждение УДО для Ефремова. Однако пока они отказываются.
СМИ полагали, что ключевым фактором для УДО будет прощение и одобрение семьи Захарова. Но адвокат Тимур Матвеев замечает, что это не является решающим.
«Конечно, суд принимает во внимание мнение потерпевших при решении вопроса об условно-досрочном освобождении. Но даже если потерпевшие будут против, суд имеет право принять решение и освободить человека из тюрьмы по УДО. Поэтому мнение потерпевших учитывается, но оно не является определяющим. Суд самостоятельно принимает решения», — объяснил юрист.
При рассмотрении заявления об условно-досрочном освобождении суд учитывает следующие факторы: выплаченную материальную компенсацию, поощрения за хорошее поведение во время заключения, отношение к работе. Важным также является мнение представителя администрации тюрьмы, который сообщит, исправился ли Ефремов и имеет ли он шанс на досрочное освобождение.