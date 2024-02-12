Адвокат Матвеев: Суд может освободить Ефремова по УДО даже без согласия потерпевших

В результате ДТП, в котором погиб 57-летний Сергей Захаров, его гражданская супруга оказалась не против освобождения актера из тюрьмы, хотя ее мнение не имеет большого значения, так как она не является признанным потерпевшим. Признавалась им именно мать Захарова, но она умерла несколько лет назад. Журналисты пытаются получить интервью с сыновьями жертвы, предлагая им щедрый гонорар за обсуждение УДО для Ефремова. Однако пока они отказываются.