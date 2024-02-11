Третья попытка. «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт трассы Омск — Казахстан

Предполагается осуществление работ в 3 этапа: первый стартует уже 1 апреля этого года. Завершить работы планируется в 2026 году. Реконструкция 13 километров трассы обойдется «Сибуправтодору» в сумму свыше 2,6 миллиарда рублей: предполагается глубокое обновление дорожного полотна, водоотводных и сигнальных конструкций — светофоров, разметки и знаков. Кроме того, от подрядчика потребуют переустроить систему фото- и видеофиксации нарушений.