Пострадавший госпитализирован. Омич-колясочник попал под колеса кроссовера

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, об аварии на Сибирском проспекте, 7, сообщили вчера утром — 10 февраля.
По данным сотрудников ГАИ, прибывших на место происшествия, 46-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Renault Duster, сбила мужчину 1963 года рождения, двигавшегося по границе проезжей части на инвалидной коляске — ему понадобилась госпитализация из-за большого количества травм.
Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом недавнем случае наезда на пешехода в Калачинске: водитель легковушки после выгрузки товара начал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего под колеса попала женщина с ребенком — им пришлось обратиться за медицинской помощью.