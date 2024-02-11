Пострадавший госпитализирован. Омич-колясочник попал под колеса кроссовера

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом недавнем случае наезда на пешехода в Калачинске: водитель легковушки после выгрузки товара начал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего под колеса попала женщина с ребенком — им пришлось обратиться за медицинской помощью.