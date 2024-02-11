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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Фото с места происшествия

Пострадавший госпитализирован. Омич-колясочник попал под колеса кроссовера

11 февраля 2024, 11:03
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Фото с места происшествия

Омич с инвалидностью оказался под колесами авто

Мужчина ехал по краю дорожного полотна.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, об аварии на Сибирском проспекте, 7, сообщили вчера утром — 10 февраля.

По данным сотрудников ГАИ, прибывших на место происшествия, 46-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Renault Duster, сбила мужчину 1963 года рождения, двигавшегося по границе проезжей части на инвалидной коляске — ему понадобилась госпитализация из-за большого количества травм.

Сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом недавнем случае наезда на пешехода в Калачинске: водитель легковушки после выгрузки товара начал сдавать назад, не убедившись в безопасности маневра, из-за чего под колеса попала женщина с ребенком — им пришлось обратиться за медицинской помощью.

#Происшествия#Омск#Водитель#Авария#Пешеход#Госпитализация#Илья Скобин#Инвалидная коляска
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