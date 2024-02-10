Внезапно схватил нож. Омич напал на полицейских во время задержания

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
О задержании омича, который сопротивлялся полицейским, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Мужчину разыскивали за кражу после неявки в отдел, ранее он уже совершил не одно преступление и был судим.
Его нашли в квартире дома на улице 11-я Чередовая. Однако задержание пошло не по плану: подозреваемый схватил со стола нож и начал угрожать сотрудникам полиции, после чего выбежал из дома.
На улице его все же настигли работники правоохранительных органов. Дождавшись нужного момента, они обезоружили нарушителя с помощью специальных приемов. Сейчас омич задержан и находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).