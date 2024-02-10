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Омич напал на полицейских во время задержания

Внезапно схватил нож. Омич напал на полицейских во время задержания

10 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI

Омич напал на полицейских во время задержания

Мужчина разыскивался за кражу, но теперь к его наказанию добавится еще одна статья.

О задержании омича, который сопротивлялся полицейским, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Мужчину разыскивали за кражу после неявки в отдел, ранее он уже совершил не одно преступление и был судим.

Его нашли в квартире дома на улице 11-я Чередовая. Однако задержание пошло не по плану: подозреваемый схватил со стола нож и начал угрожать сотрудникам полиции, после чего выбежал из дома.

На улице его все же настигли работники правоохранительных органов. Дождавшись нужного момента, они обезоружили нарушителя с помощью специальных приемов. Сейчас омич задержан и находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Нападение#Новости#Полицейский#Анастасия Баянова#Омская полиция#Сопротивление полиции
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