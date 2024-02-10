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В Омской области водитель сдавал назад и сбил женщину и ребенка

Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка

10 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI

В Омской области водитель сдавал назад и сбил женщину и ребенка

ДТП с пострадавшими произошло в Калачинском районе.

Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, 9 февраля, около 15:30 часов. На месте сотрудникам полиции предварительно удалось установить, что 44-летний водитель легковушки разгружал товар около магазина на улице Ленина в Калачинске. После этого он сел за руль и начал сдавать назад.

Во время движения задним ходом он не убедился в отсутствии людей, и наехал на двух пешеходов, сообщили в пресс-службе госавто. В результате ДТП сбитым женщине и ребенку понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства.

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