Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, 9 февраля, около 15:30 часов. На месте сотрудникам полиции предварительно удалось установить, что 44-летний водитель легковушки разгружал товар около магазина на улице Ленина в Калачинске. После этого он сел за руль и начал сдавать назад.
Во время движения задним ходом он не убедился в отсутствии людей, и наехал на двух пешеходов, сообщили в пресс-службе госавто. В результате ДТП сбитым женщине и ребенку понадобилась медицинская помощь, их доставили в больницу.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства.