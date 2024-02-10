Сдавал задним ходом. В Омской области водитель наехал на женщину и ребенка

Сообщение о дорожном происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, 9 февраля, около 15:30 часов. На месте сотрудникам полиции предварительно удалось установить, что 44-летний водитель легковушки разгружал товар около магазина на улице Ленина в Калачинске. После этого он сел за руль и начал сдавать назад.