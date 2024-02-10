Экс-директор 12 канала Малькевич поддержал идею «черного списка» российских блогеров

Сообщается, что в первой части списка будут находиться «детские» блогеры, возраст которых зачастую не превышает 18 лет. Далее идея будет обговариваться, сейчас этот вопрос уже вынесен на обсуждение. Александр Малькевич считает, что блогеров необходимо мотивировать развиваться на российских интернет-площадках.