Экс-директор 12 канала Малькевич поддержал идею «черного списка» российских блогеров

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Такую идею первый зампредседателя комиссии ОП РФ по СМИ и бывший гендиректор омского 12-го канала Александр Малькевич поддержал во время круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках», сообщает «ТАСС».
По мнению члена общественной палаты, создание «черного списка» контент-мейкеров, которые намеренно избегают работы на отечественных платформах, поможет принять меры по отношению к ним.
«Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — передает слова Малькевича «ТАСС».
Сообщается, что в первой части списка будут находиться «детские» блогеры, возраст которых зачастую не превышает 18 лет. Далее идея будет обговариваться, сейчас этот вопрос уже вынесен на обсуждение. Александр Малькевич считает, что блогеров необходимо мотивировать развиваться на российских интернет-площадках.
«В дальнейшем список должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контент-мейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — добавил член ОП РФ.