Жителям Омской области грозит срок за убийство косули

При патрулировании инспектор заметил снегоход, который преследовал трех косуль. На транспорте были два человека. В руках у пассажира находилось оружие, из которого он выстрелил в животное. Одна из косуль рухнула на землю. Инспектор разъяснил, что добыча диких животных произошла в закрытые сроки и с применением транспорта. Это является уголовным преступлением.