Жителям Омской области грозит срок за убийство косули

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В Полтавском районе Омской области инспектор охотничьего отдела задержал местного жителя на снегоходе и с огнестрельным гладкоствольным оружием.
При патрулировании инспектор заметил снегоход, который преследовал трех косуль. На транспорте были два человека. В руках у пассажира находилось оружие, из которого он выстрелил в животное. Одна из косуль рухнула на землю. Инспектор разъяснил, что добыча диких животных произошла в закрытые сроки и с применением транспорта. Это является уголовным преступлением.
На место приехали сотрудники полиции. Сотрудник управления подал заявление в правоохранительные органы.
Ранее редакция Города55 писала, что жителю региона грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту на косуль. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.
Отметим, что за незаконную охоту нарушителю может грозить штраф либо исправительные работы, либо лишение свободы.