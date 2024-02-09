Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Жилье в Москве. Омский депутат привлек внимание прокурора из-за сомнительных доходов

9 февраля 2024, 12:33
Фото: Город55
иллюстрация

У омского депутата хотят забрать машины и деньги из-за неподтвержденных доходов

Суд пока не принял решение о конфискации имущества, ситуацию рассмотрят детально ближе к концу этого месяца.

В Полтавском районном суде рассмотрят иск прокурора. Дело касается доходов одного из местных депутатов. Представителя ведомства заинтересовало то, на какие средства было приобретено имущество.

Речь зашла о депутате Совета Полтавского городского поселения А. Петриковой, полномочия которой были досрочно прекращены. В течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, она сдавала справки о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах. Сведения народная избранница предоставляла как о себе, так и о своем муже.

В целом ничего удивительного, однако региональная прокуратура нашла несоответствие расходов депутата и ее супруга в 2021 году и их общего дохода за последних три года. Сотрудникам ведомства показалось странным, что за короткое время семья купила трактор «Белорус», зерноуборочный комбайн «Енисей» и автомобиль Lada 219000. Кроме того, после пандемии Петриковы заимели квартиру в Москве.

Прокурор попросил в доход государства сельхозтехнику, а также взыскать с семейства стоимость квартиры и автомобиля, которые были проданы. Суд продолжит рассматривать это дело 20 февраля.

Ранее Город55 писал о конфискации квартиры у экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. Он стал фигурантом уголовного дела о взятках, история оказалось очень резонансной. Жилье стоимостью 5,2 млн рублей было записано на его дочь, но, как выяснилось, она та момент покупки квартиры еще училась и не работала.

Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Депутат#Прокуратура Омской области#Доход#Новости#Сведения о доходах#Декларации о доходах#Алина Ясинская
Подпишитесь
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
Сегодня, 09:48
В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности
Сегодня, 06:54
Без федеральной поддержки. Аэропорт Омск-Федоровка собираются построить до 2028 года
Сегодня, 11:25
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Сегодня, 08:30
Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом
Сегодня, 07:12
В «Самокате» прокомментировали коллективную жалобу курьеров на условия работы
Сегодня, 13:03