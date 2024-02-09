Жилье в Москве. Омский депутат привлек внимание прокурора из-за сомнительных доходов

В целом ничего удивительного, однако региональная прокуратура нашла несоответствие расходов депутата и ее супруга в 2021 году и их общего дохода за последних три года. Сотрудникам ведомства показалось странным, что за короткое время семья купила трактор «Белорус», зерноуборочный комбайн «Енисей» и автомобиль Lada 219000. Кроме того, после пандемии Петриковы заимели квартиру в Москве.