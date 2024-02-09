Жилье в Москве. Омский депутат привлек внимание прокурора из-за сомнительных доходов

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Полтавском районном суде рассмотрят иск прокурора. Дело касается доходов одного из местных депутатов. Представителя ведомства заинтересовало то, на какие средства было приобретено имущество.
Речь зашла о депутате Совета Полтавского городского поселения А. Петриковой, полномочия которой были досрочно прекращены. В течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, она сдавала справки о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах. Сведения народная избранница предоставляла как о себе, так и о своем муже.
В целом ничего удивительного, однако региональная прокуратура нашла несоответствие расходов депутата и ее супруга в 2021 году и их общего дохода за последних три года. Сотрудникам ведомства показалось странным, что за короткое время семья купила трактор «Белорус», зерноуборочный комбайн «Енисей» и автомобиль Lada 219000. Кроме того, после пандемии Петриковы заимели квартиру в Москве.
Прокурор попросил в доход государства сельхозтехнику, а также взыскать с семейства стоимость квартиры и автомобиля, которые были проданы. Суд продолжит рассматривать это дело 20 февраля.
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