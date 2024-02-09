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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом

9 февраля 2024, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация

На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом

Погода испортится в ближайший час, свидетельствуют данные метеорологов.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на сегодняшний день. По данным синоптиков, в пятницу, 9 февраля, в Омской области поднимется штормовой ветер.

Порывы будут достигать 25 м/с, прогнозируется снег с дождем, метель, на дорогах гололед и снежные заносы. Возможно ухудшение видимости, предупреждают сотрудники регионального МЧС.

Местным жителям советуют отходить от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Лучше всего оставить детей дома в период непогоды. Автомобилистам же следует очень аккуратно ездить с соблюдением скоростного режима и безопасной дистанции. От маневров и резких торможений стоит отказаться.

При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Добавим, что на грядущих выходных в регионе ожидается отнюдь не весенняя погода. В ближайшие пару дней температура опустится до -28 градусов. При этом февраль, как заявляли ранее в Гидрометцентре РФ, будет в Омской области аномально теплым.

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#Общество#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Метель#Новости#Штормовой ветер#Алина Ясинская
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