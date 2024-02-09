Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на сегодняшний день. По данным синоптиков, в пятницу, 9 февраля, в Омской области поднимется штормовой ветер.
Порывы будут достигать 25 м/с, прогнозируется снег с дождем, метель, на дорогах гололед и снежные заносы. Возможно ухудшение видимости, предупреждают сотрудники регионального МЧС.
Местным жителям советуют отходить от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Лучше всего оставить детей дома в период непогоды. Автомобилистам же следует очень аккуратно ездить с соблюдением скоростного режима и безопасной дистанции. От маневров и резких торможений стоит отказаться.
При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.
Добавим, что на грядущих выходных в регионе ожидается отнюдь не весенняя погода. В ближайшие пару дней температура опустится до -28 градусов. При этом февраль, как заявляли ранее в Гидрометцентре РФ, будет в Омской области аномально теплым.