Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом

Добавим, что на грядущих выходных в регионе ожидается отнюдь не весенняя погода. В ближайшие пару дней температура опустится до -28 градусов. При этом февраль, как заявляли ранее в Гидрометцентре РФ, будет в Омской области аномально теплым.