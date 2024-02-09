Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о причинах поражения в домашнем матче со «Спартаком». Игра прошла накануне, 8 февраля. «Ястребы» уступили со счетом 3:5.
«Всю игру испортил первый период, а во втором и третьем, особенно в третьем периоде, команда отыграла достаточно хорошо, проявляла характер. Потому что, проигрывая 0-4, не так просто из себя достать силы и желание, чтобы вернуться в игру. Чуть-чуть не хватило», — сообщил наставник команды на послематчевой прес-конференции.
Кравец отметили ошибки «Авангарда» в защите в первом периоде, а также ненужные удаления. После трех пропущенных шайб тренер принял решение заменить голкипера Илью Проскурякова на Андрея Мишурова.
«Было видно, что не пошла игра. Видно, что вратарь старался, а команда, можно сказать, даже его подставила в первом периоде. Ну и решили вернуть Андрея», — прокомментировал Михаил Кравец.
Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче, который пройдет в воскресенье, 11 февраля. «Авангард» на льду G-Drive Арены примет новосибирскую «Сибирь».
«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в «регулярке» 60 игр и имеет в активе 84 очка. Лидирует на Востоке магнитогорский «Металлург» с 68 очками.