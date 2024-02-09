Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Тренер «Авангарда» Кравец назвал причины неудачной игры со «Спартаком»

Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»

9 февраля 2024, 04:27
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Кравец назвал причины неудачной игры со «Спартаком»

«Ястребы» уступили гостям из Москвы со счетом 3:5. Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о причинах поражения в домашнем матче со «Спартаком». Игра прошла накануне, 8 февраля. «Ястребы» уступили со счетом 3:5.

«Всю игру испортил первый период, а во втором и третьем, особенно в третьем периоде, команда отыграла достаточно хорошо, проявляла характер. Потому что, проигрывая 0-4, не так просто из себя достать силы и желание, чтобы вернуться в игру. Чуть-чуть не хватило», — сообщил наставник команды на послематчевой прес-конференции.

Кравец отметили ошибки «Авангарда» в защите в первом периоде, а также ненужные удаления. После трех пропущенных шайб тренер принял решение заменить голкипера Илью Проскурякова на Андрея Мишурова.

«Было видно, что не пошла игра. Видно, что вратарь старался, а команда, можно сказать, даже его подставила в первом периоде. Ну и решили вернуть Андрея», — прокомментировал Михаил Кравец.

Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче, который пройдет в воскресенье, 11 февраля. «Авангард» на льду G-Drive Арены примет новосибирскую «Сибирь».

«Ястребы» в настоящее время находятся на второй строчке Восточной конференции. Команда провела в «регулярке» 60 игр и имеет в активе 84 очка. Лидирует на Востоке магнитогорский «Металлург» с 68 очками.

Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Москва#Матч#Сибирь#Изменения#Игра#Михаил Кравец#Спартак#Евгений Игишев#Андрей Мишуров#Ошибки#Защита#Гол#Илья Проскуряков#Звезда
Подпишитесь
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
Вчера, 09:22
«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт
Вчера, 09:10
Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера
Сегодня, 05:14
Весна отменяется. На Омскую область движется антициклон с 28-градусными морозами
Вчера, 10:28
В Омской области перекрыли трассу из-за метели
Сегодня, 02:27