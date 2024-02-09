В Омской области перекрыли трассу из-за метели

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
Согласно указанной информации, из-за метели, ветра со скорость 25 м/с движение автобусов, маршруток, легковых такси, грузовых машин было прекращено на участках дорого Р-254 «Иртыш» с км 947 по 1441; с км 1442 по 1454 в границах Новосибирский области. Ограничения предположительно должны были действовать до 7 утра сегодняшнего дня.
Напомним, что сегодня, 9 февраля, в регионе ожидается снег с дождем. На дорогах будет гололедица и снежные заносы. Водителей просят быть осторожными и бдительными.
Завтра, 10 февраля, погода существенно не изменится. На дорогах будет сохраняться аварийная обстановка. Снежный циклон, который накрыл город, усложняет ситуацию на дорогах ежедневно. Пробки и ДТП стали неотъемлемой частью этой зимы.
Также в регион придет похолодание. Синоптики обещают морозы до -28 градусов. Однако и прогнозируют теплый февраль.