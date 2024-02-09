Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Из-за погоды в Омской области ограничили движение транспорта

В Омской области перекрыли трассу из-за метели

9 февраля 2024, 02:27
Фото: 1MI

Из-за погоды в Омской области ограничили движение транспорта

В региональной Госавтоинспекции доложили, что с 00:00 часов 9 февраля вводится временное ограничение для пассажирского транспорта.

Согласно указанной информации, из-за метели, ветра со скорость 25 м/с движение автобусов, маршруток, легковых такси, грузовых машин было прекращено на участках дорого Р-254 «Иртыш» с км 947 по 1441; с км 1442 по 1454 в границах Новосибирский области. Ограничения предположительно должны были действовать до 7 утра сегодняшнего дня.

Напомним, что сегодня, 9 февраля, в регионе ожидается снег с дождем. На дорогах будет гололедица и снежные заносы. Водителей просят быть осторожными и бдительными.

Завтра, 10 февраля, погода существенно не изменится. На дорогах будет сохраняться аварийная обстановка. Снежный циклон, который накрыл город, усложняет ситуацию на дорогах ежедневно. Пробки и ДТП стали неотъемлемой частью этой зимы.

Также в регион придет похолодание. Синоптики обещают морозы до -28 градусов. Однако и прогнозируют теплый февраль.

Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами
Узнать подробнее
#Транспорт#Снег#Омск#Ограничение движения#Метель#Гололедица#Ветер#Госавтоинспекция#Анастасия Чернобаева#Перекрытие трассы
Подпишитесь
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
Вчера, 09:22
«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт
Вчера, 09:10
Чуть-чуть потерпеть. Омичам рассказали, когда на Пригородной появятся школы и детсады
Вчера, 10:51
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Вчера, 15:55
Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами
Вчера, 10:28
Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора
Вчера, 08:56