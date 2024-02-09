В Омской области перекрыли трассу из-за метели

Согласно указанной информации, из-за метели, ветра со скорость 25 м/с движение автобусов, маршруток, легковых такси, грузовых машин было прекращено на участках дорого Р-254 «Иртыш» с км 947 по 1441; с км 1442 по 1454 в границах Новосибирский области. Ограничения предположительно должны были действовать до 7 утра сегодняшнего дня.