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Published Сегодня, 10:44

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На нескольких омских светофорах увеличили время для проезда автомобилей

В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей

9 февраля 2024, 10:44
Фото: 1MI

На нескольких омских светофорах увеличили время для проезда автомобилей

В городской администрации уверены, что такие изменения позволят избежать заторов на этом участке.

Изменения уже опробованы. Они коснулись светофора на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева на Левом берегу. Теперь для водителей, которые едут с улицы Дмитриева в любом направлении, «зеленый» горит на 3 секунды дольше: 41 вместо 38.

Также изменилась работа светофорного объекта на пересечении центральных улиц Омска: Партизанской и Ленина. С 17:00 до 19:00 каждого дня для водителей, которые выезжают с улиц Партизанской и Щербанева, «зеленый» также будет продлен на три секунды: с 20 до 23.

В мэрии объяснили такое решение тем, что увеличение времени позволит избежать пробок на этих участках, а также увеличить их пропускную способность.

По традиции. После сильной метели дороги Омска снова погрязли в 9-балльных пробках
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#Омск#Омская область#Светофор#Новости#Дорожное движение#Правила дорожного движения#Светофоры#Анастасия Баянова#Дорожная развязка
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