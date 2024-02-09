В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Изменения уже опробованы. Они коснулись светофора на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева на Левом берегу. Теперь для водителей, которые едут с улицы Дмитриева в любом направлении, «зеленый» горит на 3 секунды дольше: 41 вместо 38.
Также изменилась работа светофорного объекта на пересечении центральных улиц Омска: Партизанской и Ленина. С 17:00 до 19:00 каждого дня для водителей, которые выезжают с улиц Партизанской и Щербанева, «зеленый» также будет продлен на три секунды: с 20 до 23.
В мэрии объяснили такое решение тем, что увеличение времени позволит избежать пробок на этих участках, а также увеличить их пропускную способность.