В Омске на нескольких светофорах увеличили время для проезда автомобилей

Также изменилась работа светофорного объекта на пересечении центральных улиц Омска: Партизанской и Ленина. С 17:00 до 19:00 каждого дня для водителей, которые выезжают с улиц Партизанской и Щербанева, «зеленый» также будет продлен на три секунды: с 20 до 23.