Ученые выяснили, что серые волки способны различать голоса людей

Ученым были предоставлены записи человеческого голоса, среди которых также был голос смотрителя, который ранее имел контакт с волками. Когда волки услышали этот голос, они сразу же отреагировали, подняв головы, натянув уши и ища источник звука глазами. Однако на другие неизвестные голоса серые волки не проявляли никакой реакции, пишет ИА RuNews24.ru.