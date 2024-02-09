Ученые выяснили, что серые волки способны различать голоса людей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Ученым были предоставлены записи человеческого голоса, среди которых также был голос смотрителя, который ранее имел контакт с волками. Когда волки услышали этот голос, они сразу же отреагировали, подняв головы, натянув уши и ища источник звука глазами. Однако на другие неизвестные голоса серые волки не проявляли никакой реакции, пишет ИА RuNews24.ru.
Другой эксперимент подтвердил результаты первого. В этот раз волкам был представлен голос сотрудника парка, которого они знали, но он произносил случайные предложения. Результаты показали, что волки распознавали не только слова, но и именно голос человека.