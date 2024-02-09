Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Ученые выяснили, что серые волки способны различать голоса людей

9 февраля 2024, 06:41
Группа ученых из Европы провела эксперимент, чтобы выяснить, способны ли серые волки различать голоса людей. В эксперименте приняли участие 24 серых волка обоих полов в возрасте от года до 13 лет.

Ученым были предоставлены записи человеческого голоса, среди которых также был голос смотрителя, который ранее имел контакт с волками. Когда волки услышали этот голос, они сразу же отреагировали, подняв головы, натянув уши и ища источник звука глазами. Однако на другие неизвестные голоса серые волки не проявляли никакой реакции, пишет ИА RuNews24.ru.

Другой эксперимент подтвердил результаты первого. В этот раз волкам был представлен голос сотрудника парка, которого они знали, но он произносил случайные предложения. Результаты показали, что волки распознавали не только слова, но и именно голос человека.

Подпишитесь
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
Вчера, 09:22
В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности
Сегодня, 06:54
Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера
Сегодня, 05:14
Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
Сегодня, 04:27
Весна отменяется. На Омскую область движется антициклон с 28-градусными морозами
Вчера, 10:28
В Омской области перекрыли трассу из-за метели
Сегодня, 02:27