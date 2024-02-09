«Требуется комплексное решение»: в омской ГИБДД рассказали о борьбе с нарушителями

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет очередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре. Один из пунктов повестки — отчёт ГИБДД о борьбе с нарушителями правил остановки и стоянки. В распоряжении Города55 есть официальное письмо, направленное в связи с этим в Горсовет из ОГИБДД УМВД России по городу Омску.
Из документа следует, что борьба ведется. В частности, за нарушение правила о стоянке не ближе чем в 15 метрах от остановки общественного транспорта в Омске с 1 января составлены протоколы на 12 водителей.
— Для привлечения нарушителя ПДД по данной норме требуются неоспоримые доказательства правонарушения, — уточняется в письме (видимо, авторы документа предвидят критику за слишком скромные масштабы борьбы). — Несоответствие состояния элементов обустройства остановочных пунктов может стать причиной обжалования и прекращения производства по делу об административном правонарушении.
Речь о дорожной разметке определенного типа или указателях места остановки, при наличии которых автомобиль может быть увезен эвакуатором. «С учетом погодных условий и недостатков зимнего содержания» дорожные инспекторы чаще привлекают водителей к ответственности по другим статьям, которые предполагают штраф 500 или 1500 рублей.
Впрочем, и в этом случае статистика достаточно скромная: с 1 января возбуждено всего 47 административных дел.
Авторы письма констатируют, что проблема должна решаться на принципиально ином уровне и другими структурами:
— Для обеспечения безопасности дорожного движения на остановках общественного транспорта, профилактики и недопущения нарушения правил остановки и стоянки требуется комплексное решение, — пишут они, — в том числе с принятием мер со стороны муниципалитета по их обустройству, содержанию в соответствии с установленными требованиями, созданию альтернативных мест для парковки вблизи павильонов быстрого питания и торговых точек.
Отметим, что в этом случае от депутатов не требуется какое-либо содержательное решение. Они примут доклад к сведению, а позже то же самое произойдет на пленарном заседании.