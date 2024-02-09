«Требуется комплексное решение»: в омской ГИБДД рассказали о борьбе с нарушителями

В Омском городском Совете на следующей неделе пройдет очередное заседание комитета по транспортной инфраструктуре. Один из пунктов повестки — отчёт ГИБДД о борьбе с нарушителями правил остановки и стоянки. В распоряжении Города55 есть официальное письмо, направленное в связи с этим в Горсовет из ОГИБДД УМВД России по городу Омску.