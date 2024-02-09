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Тимофей Кузнецов: в нашем сегменте глупо уходить на международный рынок

9 февраля 2024, 11:46
Современные условия глобального экономического противостояния диктуют необходимость уделять наибольшее внимание потенциалу внутреннего рынка России, надежной базой которого может стать развитие Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Фото: из личного архива Тимофея Кузнецова

«Дальний Восток и Крайний Север — это самые богатые недрами и вместе с тем пока достаточно слаборазвитые регионы в мире. Я вижу в них огромный потенциал», — подчеркнул в интервью «Независимая газета» Тимофей Игоревич Кузнецов, эксперт в области производства и строительства быстровозводимых зданий различных назначений на удаленных территориях.

Почти все объекты бизнесмена размещены в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Тимофей Кузнецов считает, что приоритет международного рынка в условиях нашей страны не оправдан:

«У нас, по сути, вся огромная территория от Уральских гор до Владивостока крайне слабо развита. Ее развитием нужно заниматься, тем более — наше Правительство, надо отдать должное, многое делает для того, чтобы на этих территориях было выгодно работать производителям, открывать новые предприятия. При наличии такого потенциала внутри страны, я лично, смысла идти на международные рынки не вижу. Возможно, все зависит от конкретного сегмента рынка, но в нашем сегменте уходить на международный рынок (Казахстан и Узбекистан я, все-таки, международными рынками не считаю) при таком активном строительстве месторождений и инфраструктуры по всей стране было бы крайне глупо. Мы развиваемся здесь, верим в Россию и ее будущее. Мы сами это будущее, в том числе, создаем и творим!»

Бизнесмен высказал убежденность: в ближайшее десятилетие Россия станет одной из двух-трех крупнейших экономик мира, а базироваться ее успех будет на ресурсах Севера и Дальнего Востока. По мнению эксперта, северные регионы обладают еще и грандиозным туристическим потенциалом. В холдинге Тимофея Кузнецова есть специальное подразделение, которое специализируется на возведении объектов туристической и городской инфраструктуры, как быстровозводимых, так и капитальных.

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