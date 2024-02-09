Пустуют после сноса авариек. Какие новые участки в Омске хотят комплексно застраивать

Добавим, что с 21 декабря 2023 года по 18 января 2024-го в Омске проводили общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки территории в границах Пушкинский тракт — лесополоса — граница городской черты — дорога в поселок Степной — проектируемая дорога — граница полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатская в Омске, а также проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры №11, проектируемых улиц №7, 8, 9 планировочного района I указанного проекта планировки. Незастроенную территорию готовы отдать под комплексное развитие.