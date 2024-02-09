Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Иллюстрация

Пустуют после сноса авариек. Какие новые участки в Омске хотят комплексно застраивать

9 февраля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

В трех округах Омска под комплексную застройку готовы отдать «пустующие» 127 га

По словам мэра Омска, эти территории пустуют после сноса ветхих и аварийных домов.

На очередном заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Горсовета депутаты обсудят комплексное развитие территорий в городе. Отчет с актуальной ситуацией в этой области мэр Омска Сергей Шелест уже направил в Горсовет (документ есть в распоряжении Города55).

В рамках проведения работ по КРТ и улучшения жилищных условий граждан для возможного вовлечения в хозяйственный оборот рассматриваются несколько новых территорий. Они пустуют после сноса ветхих и аварийных домов.

Первая — территория по улицам Мельничная (южный и северный массивы) и Грибоедова ориентировочной площадью 90 га. Однако здесь пока нет возможности подключить объекты капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. О перспективных сроках строительства сетей канализации и газоснабжения, позволяющих обеспечить ресурсами указанные территории, попросили сообщить омское минэнерго.

Вторая — территория по улицам 1-я Майкопская — 6-я Станционная (площадь 5,5 га), Воровского — 2-я Тепловозная (площадь 3,7 га) в Ленинском округе, улице 33-я Северная (площадь 2 га) в Центральном округе. Правда, есть одно «но»: в этой зоне нужно строить новые школы, так как отсутствует возможность увеличить нагрузку на уже существующие объекты.

«Необходимость строительства зданий общеобразовательных учреждений снизит уровень возможной заинтересованности застройщиков к участию в аукционе (с учетом площади территорий). В адресных инвестиционных программах города Омска на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов мероприятия по строительству зданий общеобразовательных учреждений на данных территориях не предусмотрены», — пишет мэр Омска.

Третья — территория на Лермонтова площадью 25,6 га, о которой Город55 рассказывал несколько дней назад. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта постановления администрации Омска.

Сотни частных домов под снос? В Омске участок на Лермонтова хотят отдать под КРТ
Узнать подробнее

Добавим, что с 21 декабря 2023 года по 18 января 2024-го в Омске проводили общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки территории в границах Пушкинский тракт — лесополоса — граница городской черты — дорога в поселок Степной — проектируемая дорога — граница полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатская в Омске, а также проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры №11, проектируемых улиц №7, 8, 9 планировочного района I указанного проекта планировки. Незастроенную территорию готовы отдать под комплексное развитие.

О микрорайоне, который может вырасти на месте частного сектора на Северных, Город55 рассказывает в отдельном материале. Минстрой отправил его на доработку.

Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Новости#Сергей Шелест#Горсовет#Юлия Истомина#Пустырь#КРТ
Подпишитесь
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
Сегодня, 09:48
В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности
Сегодня, 06:54
Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера
Сегодня, 05:14
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Сегодня, 08:30
Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом
Сегодня, 07:12
Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков
Сегодня, 08:23