Пустуют после сноса авариек. Какие новые участки в Омске хотят комплексно застраивать

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На очередном заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Горсовета депутаты обсудят комплексное развитие территорий в городе. Отчет с актуальной ситуацией в этой области мэр Омска Сергей Шелест уже направил в Горсовет (документ есть в распоряжении Города55).
В рамках проведения работ по КРТ и улучшения жилищных условий граждан для возможного вовлечения в хозяйственный оборот рассматриваются несколько новых территорий. Они пустуют после сноса ветхих и аварийных домов.
Первая — территория по улицам Мельничная (южный и северный массивы) и Грибоедова ориентировочной площадью 90 га. Однако здесь пока нет возможности подключить объекты капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. О перспективных сроках строительства сетей канализации и газоснабжения, позволяющих обеспечить ресурсами указанные территории, попросили сообщить омское минэнерго.
Вторая — территория по улицам 1-я Майкопская — 6-я Станционная (площадь 5,5 га), Воровского — 2-я Тепловозная (площадь 3,7 га) в Ленинском округе, улице 33-я Северная (площадь 2 га) в Центральном округе. Правда, есть одно «но»: в этой зоне нужно строить новые школы, так как отсутствует возможность увеличить нагрузку на уже существующие объекты.
«Необходимость строительства зданий общеобразовательных учреждений снизит уровень возможной заинтересованности застройщиков к участию в аукционе (с учетом площади территорий). В адресных инвестиционных программах города Омска на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов мероприятия по строительству зданий общеобразовательных учреждений на данных территориях не предусмотрены», — пишет мэр Омска.
Третья — территория на Лермонтова площадью 25,6 га, о которой Город55 рассказывал несколько дней назад. В настоящее время ведется подготовка соответствующего проекта постановления администрации Омска.
Добавим, что с 21 декабря 2023 года по 18 января 2024-го в Омске проводили общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки территории в границах Пушкинский тракт — лесополоса — граница городской черты — дорога в поселок Степной — проектируемая дорога — граница полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатская в Омске, а также проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры №11, проектируемых улиц №7, 8, 9 планировочного района I указанного проекта планировки. Незастроенную территорию готовы отдать под комплексное развитие.
О микрорайоне, который может вырасти на месте частного сектора на Северных, Город55 рассказывает в отдельном материале. Минстрой отправил его на доработку.