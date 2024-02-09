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Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

Пропали с экранов: как сложились судьбы популярных актеров сериалов 2000-х

Пропали с экранов: как сложились судьбы популярных актеров сериалов 2000-х

9 февраля 2024, 19:18
Фото: 1MI
В нулевых имена многих актеров новых отечественных сериалов гремели на всю Россию. Однако для некоторых из них толпы фанатов и блестящее будущее оказались иллюзией — актеры практически исчезли из медийного пространства.

Почти два десятка лет назад в России был популярен телесериал «Не родись красивой». За историей любви Кати Пушкаревой и ее шефа-красавчика внимательно следила вся страна.

Однажды исполнительница роли Кати Нелли Уварова проснулась знаменитой. Успех был головокружительным, и вскоре актрису пригласили сыграть одну из главных ролей в сериале «Атлантида», тоже полюбившемся зрителям.

В настоящее время Нелли хоть и продолжает участвовать в съемках, но ее роли в основном являются второстепенными. Однако она востребована в Российском академическом молодежном театре, где задействована в десятке спектаклей, пишет newia.ru.

У актрисы есть муж и двое детей, а романтический образ она сменила на спортивный стиль.

Шеф Кати Пушкаревой актер Григорий Антипенко изредка участвует в телепроектах, но достичь больших успехов в кинокарьере ему не удалось. Он участвует в театральных постановках, гастролируя с ними по российским городам.

Что касается изменившейся внешности Антипенко, то поклонники приписывают актеру пристрастие к «уколам красоты», а недоброжелатели обвиняют в злоупотреблении спиртным.

Секс-символ сериала «Бедная Настя» Елена Корикова была объектом обожания для множества мужчин в нулевых. Актриса активно снималась не только в кино, но и в музыкальных клипах российских звезд, была участницей множества популярных телепередач.

Однако годы успеха уступили место периоду затишья. Сегодня Корикова отдает предпочтение спортивной одежде, почти не использует макияж и не участвует в светских тусовках. Она по-прежнему отлично выглядит, хотя сплетники уверяют, что актриса страдает от алкогольной зависимости и депрессии.

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