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В Омске прокуратура взяла на контроль соблюдение графика автобуса №109

Прокуратура Омска заинтересовалась, почему омичи не могут уехать на автобусе №109

9 февраля 2024, 05:16
Фото: 1MI

В Омске прокуратура взяла на контроль соблюдение графика автобуса №109

В пресс-службе ведомства рассказали, что взяли на контроль работу ПП №8.

По информации от прокуратуры, по маршруту № 109 «пос. Солнечный — Речной порт» не соблюдался график движения общественного транспорта. Жители начали активно жаловаться в социальных сетях и не только, что автобусы переполнены и ходят не по времени.

В результате было вынесено постановление о возбуждении в отношении ПП №8 трех дел об административных правонарушениях. Прокуратура Советского округа взяла на контроль соблюдение графиков движения.

Напомним, ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказывал, что сейчас предприятию не хватает водителей. По словам директора ПП №8 необходимо еще 170 сотрудников. На многие маршруты просто некому выходить, поэтому общественный транспорт в городе ходит нерегулярно.

Кандидатам на должность водителя предлагают хорошую зарплату — 55 тысяч рублей. С учетом переработок она может доходить до 70 тысяч.

Стало известно, сколько водителей не хватает омскому пассажирскому транспорту
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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Общественный транспорт#Жалобы#Пассажирский транспорт#Анастасия Чернобаева
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