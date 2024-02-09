Прокуратура Омска заинтересовалась, почему омичи не могут уехать на автобусе №109

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По информации от прокуратуры, по маршруту № 109 «пос. Солнечный — Речной порт» не соблюдался график движения общественного транспорта. Жители начали активно жаловаться в социальных сетях и не только, что автобусы переполнены и ходят не по времени.
В результате было вынесено постановление о возбуждении в отношении ПП №8 трех дел об административных правонарушениях. Прокуратура Советского округа взяла на контроль соблюдение графиков движения.
Напомним, ранее директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказывал, что сейчас предприятию не хватает водителей. По словам директора ПП №8 необходимо еще 170 сотрудников. На многие маршруты просто некому выходить, поэтому общественный транспорт в городе ходит нерегулярно.
Кандидатам на должность водителя предлагают хорошую зарплату — 55 тысяч рублей. С учетом переработок она может доходить до 70 тысяч.