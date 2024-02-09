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Published Сегодня, 06:45

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Владелец магазина выплатил омичке почти млн рублей

Омичке возместили моральный ущерб за травму на крыльце магазина

9 февраля 2024, 06:45
Фото: 1MI

Владелец магазина выплатил омичке почти млн рублей

Как рассказали судебные приставы, с владельцев торговой точки взыскали 970 тыс рублей за моральный вред.

С иском к АО «Тандер» в суд обратилась женщина. Она разъяснила, что зимой, выйдя из магазина, она поскользнулась и упала на ступеньках. Прохожие вызвали скорую помощь, и женщину госпитализировали. Омичка сломала кости и вывихнула стопу. Пострадавшей проводили операции, в дальнейшем женщина проходила лечение амбулаторно.

Суд обязал виновных выплатить женщине 971 тыс рублей. Также штраф за неисполнение требований в добровольном порядке.

Ранее редакция Города55 рассказывала, что заключенный исправительной колонии пострадал на производстве. Мужчине на ногу упала труба. В результате ему возместили больше 300 тыс рублей за моральный вред.

Также мы рассказывали, что на предпринимательницу, по вине которой на батуте пострадал девятилетний мальчик, возбудили уголовное дело. Женщина возместила ущерб — 70 тыс рублей. Но ей грозит более серьезное наказание.

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#Бизнес#Омск#Суд#Травма#Скорая помощь#Иск#Штраф#Госпитализация#Женщина#Кости#Моральный ущерб#Анастасия Чернобаева
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