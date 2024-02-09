Омичке возместили моральный ущерб за травму на крыльце магазина

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
С иском к АО «Тандер» в суд обратилась женщина. Она разъяснила, что зимой, выйдя из магазина, она поскользнулась и упала на ступеньках. Прохожие вызвали скорую помощь, и женщину госпитализировали. Омичка сломала кости и вывихнула стопу. Пострадавшей проводили операции, в дальнейшем женщина проходила лечение амбулаторно.
Суд обязал виновных выплатить женщине 971 тыс рублей. Также штраф за неисполнение требований в добровольном порядке.
Ранее редакция Города55 рассказывала, что заключенный исправительной колонии пострадал на производстве. Мужчине на ногу упала труба. В результате ему возместили больше 300 тыс рублей за моральный вред.
Также мы рассказывали, что на предпринимательницу, по вине которой на батуте пострадал девятилетний мальчик, возбудили уголовное дело. Женщина возместила ущерб — 70 тыс рублей. Но ей грозит более серьезное наказание.