Омичке возместили моральный ущерб за травму на крыльце магазина

С иском к АО «Тандер» в суд обратилась женщина. Она разъяснила, что зимой, выйдя из магазина, она поскользнулась и упала на ступеньках. Прохожие вызвали скорую помощь, и женщину госпитализировали. Омичка сломала кости и вывихнула стопу. Пострадавшей проводили операции, в дальнейшем женщина проходила лечение амбулаторно.