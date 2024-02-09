Не дождался скорой. В аварии на омской трассе скончался 60-летний водитель

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Информация о смертельной аварии поступила в региональную Госавтоинспекцию утром 9 февраля, около 10 часов. На место отправились полицейские и спасательные службы.
Предварительно удалось выяснить, что мужчина 60 лет за рулем ВАЗ-2106 ехал по трассе Омск-Красноярка. Там, на 10 километре дороги, он потерял управление и выехал на встречку, где проезжал другой автомобиль, которым управлял 31-летний водитель.
В результате дорожного происшествия 60-летний мужчина погиб на месте от пропускных травм, рассказали в пресс-службе госавто. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Окончательно причины и обстоятельства будут установлены в ходе проверки.