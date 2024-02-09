Не дождался скорой. В аварии на омской трассе скончался 60-летний водитель

Предварительно удалось выяснить, что мужчина 60 лет за рулем ВАЗ-2106 ехал по трассе Омск-Красноярка. Там, на 10 километре дороги, он потерял управление и выехал на встречку, где проезжал другой автомобиль, которым управлял 31-летний водитель.