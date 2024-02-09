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В ДТП на омской трассе погиб 60-летний водитель

Не дождался скорой. В аварии на омской трассе скончался 60-летний водитель

9 февраля 2024, 08:48
Фото: 1MI

В ДТП на омской трассе погиб 60-летний водитель

ДТП случилось на автодороге Омск-Красноярка сегодня утром.

Информация о смертельной аварии поступила в региональную Госавтоинспекцию утром 9 февраля, около 10 часов. На место отправились полицейские и спасательные службы.

Предварительно удалось выяснить, что мужчина 60 лет за рулем ВАЗ-2106 ехал по трассе Омск-Красноярка. Там, на 10 километре дороги, он потерял управление и выехал на встречку, где проезжал другой автомобиль, которым управлял 31-летний водитель.

В результате дорожного происшествия 60-летний мужчина погиб на месте от пропускных травм, рассказали в пресс-службе госавто. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Окончательно причины и обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

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