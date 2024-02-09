На финишной прямой. Проект десятиэтажки в омском ЖК «Сады наука» прошел экспертизу

Разрешение на строительство этого дома в ЖК в границах улиц Заозерная — Королева — Тюленина «Стройбетон» получил в апреле 2022 года. Изначально оно действовало до 21 мая 2023 года, но потом разрешение продлили до 19 марта 2024 года. Десятиэтажный дом рассчитан на 308 квартир. В соседней многоэтажке, которую также сдадут весной этого года, будет 338 квартир.