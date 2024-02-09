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На финишной прямой. Проект десятиэтажки в омском ЖК «Сады наука» прошел экспертизу

9 февраля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

Золотовой выдали разрешительный документ на проект дома в омском ЖК «Сады наука»

Застройщик — «Стройбетон „Восточное“» сам разрабатывал проектную документацию для домов на улице Тюленина.

Городу55 стало известно, что проект строительства жилого дома №2 в ЖК «Сады наука» прошел экспертизу. Положительное заключение компании «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“» выдал «Сибрегионэксперт». Разработкой проектной документации занимался сам застройщик. Строительной фирмой, зарегистрированной в Кормиловке, владеет Евгения Золотова. Ей также принадлежит доля в уставном капитале ООО «Актив», которое специализируется на деятельности туристических агентств.

Разрешение на строительство этого дома в ЖК в границах улиц Заозерная — Королева — Тюленина «Стройбетон» получил в апреле 2022 года. Изначально оно действовало до 21 мая 2023 года, но потом разрешение продлили до 19 марта 2024 года. Десятиэтажный дом рассчитан на 308 квартир. В соседней многоэтажке, которую также сдадут весной этого года, будет 338 квартир.

Участки, где строят два десятиэтажных домаУчастки, где строят два десятиэтажных дома
Участки, где строят два десятиэтажных дома
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Всего же в микрорайоне «Сады Наука» в Нефтяниках появится около 15-16 домов. Летом прошлого года омская мэрия сообщала, что в этом ЖК возведут школу с бассейном, клубом для детей и многофункциональной спортплощадкой. Она расположится на первом этаже одного из многоквартирных домов. Кстати, недалеко от многоэтажек находятся три жилых долгостроя.

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#Общество#Омск#Строительство#Проект#Новости#Экспертиза#Стройбетон#Юлия Истомина#Жилой комплекс#Евгения Золотова
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