Калмыцкий кредитор «Омской топливной компании» не смог оспорить ее ликвидацию

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В арбитражных судах разных уровней продолжаются слушания по делу о банкротстве «Омской топливной компании». Город 55 уже писал, что Арбитражный суд Омской области постановил завершить процедуру конкурсного производства и одобрил последующую ликвидацию юрлица, но на этом история не закончилась: свой протест заявил один из кредиторов ОТК, предприниматель из Калмыкии Фуад Вели оглы Оруджов.
— В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, — говорится в судебных документах, — что конкурсным управляющим не проведены все необходимые мероприятия по формированию конкурсной массы должника, в частности, конкурсный управляющий не обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Таким образом, Оруджов, принадлежащий к кредиторам ОТК третьей очереди, уверен, что конкурсный управляющий Антон Каребо предпринял недостаточно усилий, чтобы вернуть долги компании.
В Восьмом арбитражном апелляционном суде с Оруджовым не согласились. Там постановили, что сам по себе факт необращения конкурсного управляющего — не причина, чтобы возобновлять конкурсное производство.
— Также следует отметить, — говорится в определении суда, — что ликвидация должника не препятствует рассмотрению вопроса об ответственности контролирующих должника лиц за убытки, причиненные ими.
В итоге апелляционная жалоба Оруджова была отклонена, решение суда первой инстанции о прекращении конкурсного производства оставлено без изменений.
Напомним: «Омская топливная компания» принадлежит министерству имущественных отношений Омской области. Именно это ведомство является «контролирующим должника лицом», на которое могут возложить ответственность за убытки. Одна из кредиторов ОТК Христина Канаушко попыталась сделать именно это, но ее заявление о привлечении минимущества к субсидиарной ответственности было оставлено без движения.
Распоряжение о ликвидации ОТК было подписано губернатором Александром Бурковым в мае 2021 года на фоне претензий к компании со стороны контрольно-счетной палаты. В октябре того же года ОТК была признана банкротом, позже выяснилось, что банкротство было преднамеренным. Гендиректор компании Александр Медведев еще в 2019 году получил тюремный срок за хищение вместе с начальником финансово-экономического отдела Вероникой Поповой и предпринимателем Викором Агарковым.