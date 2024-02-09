ИИ GigaChat предложил использовать процессы нейросети для создания бургера

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В свою очередь, в Сбере сделали встречное предложение. В случае победы рецепта от GigaChat там пообещали начислить компании 100 млн бонусов «Спасибо». Взамен новый рецепт должен быть добавлен в меню ресторанов Burger King в России, пишет kp.ru.
Напомним, GigaChat представили публике весной минувшего года. В настоящее время нейросетью пользуется примерно 2,5 млн человек. ИИ от Сбера может писать тексты, рисовать картинки, создавать коды и не только. Также его можно использовать для оптимизации бизнес-процессов.