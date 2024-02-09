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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

ИИ GigaChat предложил использовать процессы нейросети для создания бургера

ИИ GigaChat предложил использовать процессы нейросети для создания бургера

9 февраля 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney
Разработанный Сбербанком ИИ GigaChat примет участие в конкурсе, предложенном компанией Burger King, на рецепт нового бургера. Обязательное условие — он должен быть создан при участии нейросетей. Главный приз — $1 млн.

В свою очередь, в Сбере сделали встречное предложение. В случае победы рецепта от GigaChat там пообещали начислить компании 100 млн бонусов «Спасибо». Взамен новый рецепт должен быть добавлен в меню ресторанов Burger King в России, пишет kp.ru.

Напомним, GigaChat представили публике весной минувшего года. В настоящее время нейросетью пользуется примерно 2,5 млн человек. ИИ от Сбера может писать тексты, рисовать картинки, создавать коды и не только. Также его можно использовать для оптимизации бизнес-процессов.

#Общество
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