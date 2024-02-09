Главу Горьковского района Михаила Болтрика выбрали на новый срок

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
На новый срок избрали главу Горьковского района Омской области Михаила Болтрика, такое решение принял совет депутатов муниципалитета. Напомним, что первый раз он занял этот пост почти шесть лет назад, в 2018 году.
Сегодня, 9 февраля, рабочую встречу с вновь избранным главой района провел Виталий Хоценко. Губернатор обсудил с Михаилом Болтриком планы по развитию района, а также услышал отчет о проделанной работе.
«Михаил Юрьевич Болтрик доложил об исполнении поручений, которые были даны в ходе моей предыдущей поездки в апреле прошлого года», — рассказал Хоценко телеграм-канале.
Кроме того, в поселении продолжают реализовывать нацпроекты и газификацию. Губернатор порекомендовал главе района больше общаться с жителями, чтобы они знали о проводимой работе и принимаемых решениях.
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