Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Главу Горьковского района избрали на новый срок

Главу Горьковского района Михаила Болтрика выбрали на новый срок

9 февраля 2024, 12:03
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Главу Горьковского района избрали на новый срок

Об этом в своем телеграм-канале рассказал Виталий Хоценко.

На новый срок избрали главу Горьковского района Омской области Михаила Болтрика, такое решение принял совет депутатов муниципалитета. Напомним, что первый раз он занял этот пост почти шесть лет назад, в 2018 году.

Сегодня, 9 февраля, рабочую встречу с вновь избранным главой района провел Виталий Хоценко. Губернатор обсудил с Михаилом Болтриком планы по развитию района, а также услышал отчет о проделанной работе.

«Михаил Юрьевич Болтрик доложил об исполнении поручений, которые были даны в ходе моей предыдущей поездки в апреле прошлого года», — рассказал Хоценко телеграм-канале.

Кроме того, в поселении продолжают реализовывать нацпроекты и газификацию. Губернатор порекомендовал главе района больше общаться с жителями, чтобы они знали о проводимой работе и принимаемых решениях.

Ранее Город55 писал о повторном проведении конкурса на пост главного архитектора Омской области.

Больше участников. Конкурс на пост главного архитектора Омской области проведут вновь
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Встреча с губернатором#Рабочая встреча#Анастасия Баянова#Встреча
Подпишитесь
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
Сегодня, 09:48
В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности
Сегодня, 06:54
Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера
Сегодня, 05:14
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Сегодня, 08:30
Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом
Сегодня, 07:12
Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков
Сегодня, 08:23