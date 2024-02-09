Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
На ближайшем заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета будут обсуждать реализацию механизма комплексного развития территорий в городе. В распоряжении Города55 есть официальное письмо, направленное в связи с этим в Горсовет мэром Омска Сергеем Шелестом.
Одна из территорий, которую еще летом прошлого года хотели отдать под комплексную застройку, находится в Центральном округе — в границах улиц 16-я Северной, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Изначально рассматривался участок площадью 2,2 га в границах 14-й Северной и 1-й Совхозная, но его решили расширить до 28 га.
«В отношении данной территории проведена работа по выявлению объектов недвижимости, формированию перечня объектов недвижимости, подлежащих включению в проект решения о КРТ», — говорится в отчете, подписанном Сергеем Шелестом.
В сентябре прошлого года проект КРТ в границах 16-й Северной, Герцена, Красный Пахарь, 7-я Северная отправили на согласование в омский минстрой. Но через два месяца тот вернул его на доработку. Замечания возникли из-за невключения в границы КРТ тех или иных земельных участков и объектов. Среди них:
Помимо этого, минстрой предложил возможность включения в границы КРТ территории в границах 7-й Северной — Красный Пахарь — 3-я Северная — Герцена. К скорейшей реализации КРТ нельзя приступить и из-за многоквартирного дома на 8-й Северной, 218. Он не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и соответствует критериям, установленным постановлением «О порядке осуществления комплексного развития территории Омской области». Для собственников этого дома нужно устраивать собрание по вопросу включения объекта в границы КРТ.
«Срок проведения такого общего собрания составляет от 1 до 3 месяцев после дня опубликования проекта решения о КРТ жилой застройки», — пишут в документе.
С учетом всех этих нюансов, определить ориентировочный срок проведения торгов в отношении указанной территории КРТ в настоящее время не представляется возможным.
Напомним, что основным претендентом на застройку территории на Северных считается предприниматель Шамил Шихмирзаев. Он как раз занимается застройкой на смежной территории в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена. Вот только строительство на месте частных домов микрорайона «Северное сияние» выполняется по старинке, потому что КРТ на эту территорию не распространяется. Выкуп частного сектора происходит в рамках гражданско-правовых отношений.