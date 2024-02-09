Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных

Напомним, что основным претендентом на застройку территории на Северных считается предприниматель Шамил Шихмирзаев. Он как раз занимается застройкой на смежной территории в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена. Вот только строительство на месте частных домов микрорайона «Северное сияние» выполняется по старинке, потому что КРТ на эту территорию не распространяется. Выкуп частного сектора происходит в рамках гражданско-правовых отношений.