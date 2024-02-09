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Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных

9 февраля 2024, 09:48
Фото: 1MI
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В Омске проект комплексной застройки участка на Северных отправили на доработку

На реализацию проекта комплексного развития территории жилой застройки отводят 10 лет. Но срок проведения торгов для определения застройщика пока невозможно определить.

На ближайшем заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета будут обсуждать реализацию механизма комплексного развития территорий в городе. В распоряжении Города55 есть официальное письмо, направленное в связи с этим в Горсовет мэром Омска Сергеем Шелестом.

Одна из территорий, которую еще летом прошлого года хотели отдать под комплексную застройку, находится в Центральном округе — в границах улиц 16-я Северной, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Изначально рассматривался участок площадью 2,2 га в границах 14-й Северной и 1-й Совхозная, но его решили расширить до 28 га.

«В отношении данной территории проведена работа по выявлению объектов недвижимости, формированию перечня объектов недвижимости, подлежащих включению в проект решения о КРТ», — говорится в отчете, подписанном Сергеем Шелестом.

В сентябре прошлого года проект КРТ в границах 16-й Северной, Герцена, Красный Пахарь, 7-я Северная отправили на согласование в омский минстрой. Но через два месяца тот вернул его на доработку. Замечания возникли из-за невключения в границы КРТ тех или иных земельных участков и объектов. Среди них:

  • Двухэтажный многоквартирный дом на 16-й Северной, 144А;
  • Два земельных участка 55:36:070403:3065 и 55:36:070403:3064, на которых расположен проблемный объект незавершенного строительства;
  • 12 земельных участков (55:36:070403:3328, 3329, 3054, 3123, 8869, 3140, 3321, 3322, 3138, 3241, 3322, 2575), где находятся объекты транспортного и коммерческого обслуживания.

Помимо этого, минстрой предложил возможность включения в границы КРТ территории в границах 7-й Северной — Красный Пахарь — 3-я Северная — Герцена. К скорейшей реализации КРТ нельзя приступить и из-за многоквартирного дома на 8-й Северной, 218. Он не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и соответствует критериям, установленным постановлением «О порядке осуществления комплексного развития территории Омской области». Для собственников этого дома нужно устраивать собрание по вопросу включения объекта в границы КРТ.

«Срок проведения такого общего собрания составляет от 1 до 3 месяцев после дня опубликования проекта решения о КРТ жилой застройки», — пишут в документе.

С учетом всех этих нюансов, определить ориентировочный срок проведения торгов в отношении указанной территории КРТ в настоящее время не представляется возможным.

Напомним, что основным претендентом на застройку территории на Северных считается предприниматель Шамил Шихмирзаев. Он как раз занимается застройкой на смежной территории в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена. Вот только строительство на месте частных домов микрорайона «Северное сияние» выполняется по старинке, потому что КРТ на эту территорию не распространяется. Выкуп частного сектора происходит в рамках гражданско-правовых отношений.

Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Новости#Сергей Шелест#Частный сектор#Горсовет#Микрорайон#Юлия Истомина#Шамил Шихмирзаев#КРТ
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