Человек с опытом. Первым замглавы омского минобра назначен Анатолий Полынский

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Стало известно имя первого заместителя министра образования региона. Им назначен Анатолий Полынский. Губернатор Омской области подписал распоряжение.
Полынский теперь является помощником Ивана Кротта, который с февраля 2023 года руководит министерством. Первый заместитель будет отвечать за развитие системы профессионального образования, контролировать работу колледжей и училищ, а также курировать вузы региона.
Министр образования в своем телеграм-канале рассказал, что у Полынского богатый профессиональный багаж. Почти 30 лет он трудится в омской системе образования и хорошо понимает, как она функционирует. В свое время первый заместитель работал в школах, колледже и вузах.
Важно, что Полынский имеет опыт управленца, отмечает Кротт. Известно, что ему поручают контролировать работу всех направлений ведомства в целом. В обязанности первого заместителя также входит и координация в развитии национальных проектов.
Ранее стало известно об очередной кадровой перестановке в администрации Омска. По данным источников Города55, заместителем мэра Сергея Шелеста станет Константин Книс. Ранее этот пост занимал Эдуард Ягодка, который под конец первого месяца 2024 года ушел в отставку. На данный момент Книс является советником губернатора Виталия Хоценко.