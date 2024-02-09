Без федеральной поддержки. Аэропорт Омск-Федоровка собираются построить до 2028 года

Напомним, что на днях известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал аэропорт имени Д. М. Карбышева. Гость возмутился тем, что там отсутствуют транспортные тележки для багажа. После этого представители аэровокзала дали подробное объяснение. Как оказалось, зона приема чемоданов и парковка слишком малы, чтобы в здании и на прилегающей к нему территории пассажирам разрешалось использовать тележки.