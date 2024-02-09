Без федеральной поддержки. Аэропорт Омск-Федоровка собираются построить до 2028 года

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Стало известно, что в Омске построят новый аэропорт в 2027–2028 годах. Его собираются возвести в районе долгостроя Омск-Федоровка. Соответствующее заявление сделал генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.
Предполагается, что будущий аэропорт будет по площади порядка 30 тыс кв м. Этап проектирования начнется сразу после одобрения со стороны Правительства РФ. Как пишет «Коммерсантъ», «Аэропорты регионов» решили профинансировать проект сами.
Дело в том, что пока что в федеральном бюджете недостаточно денег, чтобы полноценно вкладываться аэродромную отрасль. Однако новый аэропорт может появиться благодаря помощи российского аэропортового холдинга.
«Уже по окончании стройки субъект получает федеральные деньги и рассчитывается с нами в течение нескольких лет», — предложил гендиректор акционерного общества.
Заброшенные объекты Омск-Федоровка при этом планируют сносить. Работы будут организованы на часть вкладываемых в новый аэропорт инвестиций.
К слову, ранее Город55 писал о том, что проектом нового аэровокзала займется ООО «Омскаэроинвест». Компанией владеет миллиардер Виктор Вексельберг. Губернатор Омской области рассказывал, что объем вложений в этот аэропорт составит 42 млрд рублей.
Напомним, что на днях известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал аэропорт имени Д. М. Карбышева. Гость возмутился тем, что там отсутствуют транспортные тележки для багажа. После этого представители аэровокзала дали подробное объяснение. Как оказалось, зона приема чемоданов и парковка слишком малы, чтобы в здании и на прилегающей к нему территории пассажирам разрешалось использовать тележки.
Также Губерниев остался недоволен ответом работника аэропорта. После этого инцидента в аэропорту собираются проводить внутреннее расследование.
Добавим, что аэропорт Омск-Федоровка хотели построить к 300-летию города. Однако ни в 2016 году, ни в последующие годы проект 80-тых годов так реализован и не был.