АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало тепличный комплекс на 1,7 млрд рублей

АО СК «РСХБ-Страхование» заключило договор страхования специальной техники и оборудования и договоры страхования имущества на 1,7 млрд рублей с ООО «Тепличное хозяйство», одним из крупнейших предприятий Челябинской области по выращиванию овощей круглогодичного цикла.

Комбинат входит в группу компаний «РОСТ» — лидера российского рынка защищенного грунта. Заключение договоров продолжило многолетнее сотрудничество страховщика и агропредприятия. Страховой защитой обеспечено имущество предприятия — комплекс зданий и сооружений теплично-парникового комбината, а также специальная техника и оборудование. Договоры страхования покрывают следующие риски — пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, механического повреждения, противоправных действий третьих лиц, угона, боя стекол, падения летательных аппаратов и других посторонних предметов, аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и других жидкостенесущих систем, ДТП и прочих рисков. Страховая сумма по договорам страхования составила 1,7 млрд рублей.