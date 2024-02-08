Жители Омска, Новосибирска и Беларуси создали преступную группу и продавали наркотики

Уголовное дело, заведенное в отношении 18 наркоторговцев из Омска, Новосибирска и Беларуси поступило в Омский областной суд. Они обвиняются по четырем статьям: за руководство преступным сообществом и участие в нем, за незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также за приобретение, хранение запрещенных веществ без цели сбыта и легализацию преступных средств.