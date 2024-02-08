Жители Омска, Новосибирска и Беларуси создали преступную группу и продавали наркотики

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Уголовное дело, заведенное в отношении 18 наркоторговцев из Омска, Новосибирска и Беларуси поступило в Омский областной суд. Они обвиняются по четырем статьям: за руководство преступным сообществом и участие в нем, за незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах, а также за приобретение, хранение запрещенных веществ без цели сбыта и легализацию преступных средств.
Следствие предварительно установило, что три года назад, в мае 2021, 30-летний омич решил создать преступную группу, куда вошли не только известные обвиняемые, но и другие участники. Они распространяли по территории разных регионов России запрещенные вещества с помощью интернета, а прибыль переводили в криптовалюту и обналичивали, сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Когда подсудимых задержали, сотрудники правоохранительных органов изъяли у них более 78 килограмм наркотиков. Сейчас фигуранты заключены под стражу на полгода, до 26 июля, их дальнейшую судьбу решит суд.