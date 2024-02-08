Здание разрушается. Два небольших участка на Сенной в Омске продают за 28 миллионов

В Омске снова выставили на продажу два соседних участка на улице Сенной, 24 и 28. Их площадь составляет 601 и 668 кв. м соответственно. На первом находится объект культурного наследия — одноэтажный полуразрушенный «Дом Эннса» конца 19 века. На втором участке расположено двухэтажное административное здание 1917 года постройки, не признанное памятником.