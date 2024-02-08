Здание разрушается. Два небольших участка на Сенной в Омске продают за 28 миллионов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Омске снова выставили на продажу два соседних участка на улице Сенной, 24 и 28. Их площадь составляет 601 и 668 кв. м соответственно. На первом находится объект культурного наследия — одноэтажный полуразрушенный «Дом Эннса» конца 19 века. На втором участке расположено двухэтажное административное здание 1917 года постройки, не признанное памятником.
Два участка на Сенной собственник оценил в 27,8 млн рублей, хотя в прошлом году цена продажи составляла 32 млн. При этом стоимость двух участков, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет чуть более 3,7 млн рублей.
«Использовалось под офисныe помещения. Требует капитального ремонтa, реставрации или под снос. Два земельных участкa площадью 6 и 6.8 соток в собственности. Под коммерческую недвижимость», — говорится в объявлении.
Отметим, что весной 2023 года компания «Строймир» огородила участок с объектом культурного наследия «Дом Эннса» забором и собиралась проводить там ремонтные работы.
Ранее Город55 рассказывал, что в еще одном историческом здании — особняке на Красном пути — отдали в частные руки подвал. Помещение за 8 млн рублей выкупила предпринимательница Светлана Короленко.