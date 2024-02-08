Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Двухэтажное здание на Сенной, 28

Здание разрушается. Два небольших участка на Сенной в Омске продают за 28 миллионов

8 февраля 2024, 07:58
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание на Сенной, 28

В центре Омска два небольших участка на Сенной продают за 28 млн рублей

Использовать участки общей площадью около 1300 кв. м можно для общественно-деловых целей.

В Омске снова выставили на продажу два соседних участка на улице Сенной, 24 и 28. Их площадь составляет 601 и 668 кв. м соответственно. На первом находится объект культурного наследия — одноэтажный полуразрушенный «Дом Эннса» конца 19 века. На втором участке расположено двухэтажное административное здание 1917 года постройки, не признанное памятником.

Два участка на Сенной собственник оценил в 27,8 млн рублей, хотя в прошлом году цена продажи составляла 32 млн. При этом стоимость двух участков, согласно данным публичной кадастровой карты, составляет чуть более 3,7 млн рублей.

«Использовалось под офисныe помещения. Требует капитального ремонтa, реставрации или под снос. Два земельных участкa площадью 6 и 6.8 соток в собственности. Под коммерческую недвижимость», — говорится в объявлении.
Участок на Сенной, 24Участок на Сенной, 24
Участок на Сенной, 28Участок на Сенной, 28
Участок на Сенной, 24
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что весной 2023 года компания «Строймир» огородила участок с объектом культурного наследия «Дом Эннса» забором и собиралась проводить там ремонтные работы.

Ранее Город55 рассказывал, что в еще одном историческом здании — особняке на Красном пути — отдали в частные руки подвал. Помещение за 8 млн рублей выкупила предпринимательница Светлана Короленко.

Теперь во владении частников. Омичка за 8 млн выкупила подвал здания на Красном пути
Узнать подробнее
#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Новости#Историческое здание#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
Подпишитесь
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
Сегодня, 09:22
«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт
Сегодня, 09:10
Чуть-чуть потерпеть. Омичам рассказали, когда на Пригородной появятся школы и детсады
Сегодня, 10:51
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
Сегодня, 08:12
Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами
Сегодня, 10:28
Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора
Сегодня, 08:56