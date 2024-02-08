Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Нападающие омского «Авангарда» Иван Игумнов и Никита Холодилин рассказали о настрое перед матчем со «Спартаком», который пройдет сегодня, 8 февраля, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарии хоккеистов опубликовали на youtube-канале клуба.
«Прошлая игра — уже история. У нас был день на подготовку. Будем играть четко, по установке, все будет нормально. Надо показывать игру сегодня. Прошлый матч был самый зрелищный», — рассказал Игумнов.
«У нас сегодня новый соперник, мы к нему готовимся. Сил точно хватит. Это наша работа. „Спартак“ — хорошая команда, много голов забивают. Но мы готовимся, стараемся. Выходим только на победу», — поделился Никита Холодилин.
Напомним, 6 февраля «ястребы» на домашнем льду принимали СКА из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счетом 9:5 в пользу омичей.