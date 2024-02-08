Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»

Нападающие омского «Авангарда» Иван Игумнов и Никита Холодилин рассказали о настрое перед матчем со «Спартаком», который пройдет сегодня, 8 февраля, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарии хоккеистов опубликовали на youtube-канале клуба.