Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами

В воскресенье, 11 февраля, ночью похолодает до -18… -23 градусов, при прояснении до -28. В светлое время температура воздуха составит -12… -17 градусов, но местами возможно и -22. Ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах. Юго-западный, западный ветер будет разгоняться до 7-12 м/с.