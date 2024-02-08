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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

иллюстрация

Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами

8 февраля 2024, 10:28
Фото: Город55
иллюстрация

На Омскую область движется снежный циклон с 28-градусными морозами

В эти выходные жителям региона стоит утепляться, поскольку три грядущих дня сложно будет назвать теплыми.

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на окончание этой рабочей недели. По данным метеорологов, жителей региона ждет существенное похолодание после небольшого повышения температуры.

Завтра, 9 февраля, ночью будет -4… -9 градусов, при прояснении -14 градусов. Днем ожидается -4… +1, местами -9 градусов. Прогнозируется снег с дождем, метель и гололед. Также возможны снежные заносы. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с, но могут быть порывы 15-20 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В субботу, 10 февраля, ночью термометр покажет -11… -16 градусов. В северной части региона возможен -21 градус, в южной может быть -6 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, гололедица. Юго-западный, западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах возможны порывы 15-18 м/с.

В воскресенье, 11 февраля, ночью похолодает до -18… -23 градусов, при прояснении до -28. В светлое время температура воздуха составит -12… -17 градусов, но местами возможно и -22. Ожидается небольшой снег, гололедица на дорогах. Юго-западный, западный ветер будет разгоняться до 7-12 м/с.

Одновременно с этим синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют, что февраль в Омской области будет аномально теплым. Средняя температура воздуха поднимется на 1-1,5 градуса выше нормы.

Снежный циклон же из региона, по всей видимости, не собирается уходить. Осадки этой зимой поражают многих. Из-за практически каждодневного снегопада жители областного центра терпят регулярные пробки. Движение в городе останавливается особенно вечером, когда работающие омичи возвращаются домой.

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Погода на выходных#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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