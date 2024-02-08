В Омске пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в бетонный забор

Однако омич не отреагировал на просьбу, а только прибавил скорость и попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной — на улице Будеркина он врезался в бетонный забор, там его и поймали. В происшествии обошлось без пострадавших и точно стало ясно — водитель пьян, но отказался проходить проверку алкотестером. Кроме того, при себе у него не было документов, предусмотренных правилами дорожного движения.