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В Омске пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и врезался в бетонный забор

8 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пьяный омич пытался скрыться от ДПС, но его остановил бетонный забор

Дорожное происшествие случилось ночью на улице Шебалдина.

В районе улицы Шебалдина ночью дежурил экипаж ДПС. Инспекторы обратили внимание на автомобиль, который ехал по странной траектории и предположили, что его водитель нетрезв, после чего попросили остановить машину.

Однако омич не отреагировал на просьбу, а только прибавил скорость и попытался скрыться. Попытка оказалась неудачной — на улице Будеркина он врезался в бетонный забор, там его и поймали. В происшествии обошлось без пострадавших и точно стало ясно — водитель пьян, но отказался проходить проверку алкотестером. Кроме того, при себе у него не было документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

По факту инцидента в отношении 46-летнего омича возбудили административные дела по ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.3, ч.1 ст. 12.12 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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