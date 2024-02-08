В Омске ищут главу депобра на 119 тысяч в месяц. Узнали, из чего состоит зарплата

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В мэрии Омска открыли вакансию для директора департамента образования на место Ильдара Бикмаева, который покинул ведомство в середине января. Соискателю необходимо иметь высшее образование по одному из направлений: «Экономика и управление», «Гуманитарные и социальные науки», «Образование или педагогические науки». Также обязателен опыт работы по специальности и стаж госслужбы.
Еще одна вакансия открыта в департаменте имущественных отношений. Туда требуется замдиректора с высшим юридическим образованием.
В мэрии Городу55 рассказали, какой размер зарплаты ожидает будущих руководителей и из чего она состоит.
«По информации департаментов, денежное содержание директора департамента образования — от 78 тысяч до 119 тысяч рублей, заместителя директора департамента имущественных отношений — от 50 тысяч до 61 тысячи», — рассказали в администрации Омска.
Зарплата состоит из оклада и ежемесячных выплат, в которые входят: надбавка за особые условия службы; надбавка за выслугу лет; ежемесячное денежное поощрение; надбавка за почетное звание РФ, Омской области, Омска; надбавка за ученую степень; надбавка за классный чин служащего; надбавка за допуск к гостайне.
Также существуют дополнительные выплаты. Это премии за сложные служебные задания, выплата при предоставлении ежегодного отпуска (1 оклад), материальная помощь (2 оклада).
Ранее Город55 рассказывал, что учителям в Омской области проиндексировали оклады на 5,5%.