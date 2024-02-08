В Омске ищут главу депобра на 119 тысяч в месяц. Узнали, из чего состоит зарплата

В мэрии Омска открыли вакансию для директора департамента образования на место Ильдара Бикмаева, который покинул ведомство в середине января. Соискателю необходимо иметь высшее образование по одному из направлений: «Экономика и управление», «Гуманитарные и социальные науки», «Образование или педагогические науки». Также обязателен опыт работы по специальности и стаж госслужбы.